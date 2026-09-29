Addio a Fernando Daidone, musicista e promotore culturale

29/09/2026 20:18:00

È venuto a mancare Fernando Daidone, musicista, artista e promotore culturale, nato nel 1964.

Bassista e contrabbassista, ha dedicato gran parte della sua vita alla musica, non soltanto come interprete, ma anche come organizzatore e punto di riferimento per tanti giovani artisti.

Nel corso degli anni ha affiancato all’attività musicale un intenso impegno nella promozione culturale. È stato vicepresidente e direttore artistico dell’Associazione Culturale Kyo Communications, nata con l’obiettivo di diffondere la cultura musicale e creare occasioni concrete per band e musicisti emergenti.

Daidone è stato inoltre responsabile e referente per le selezioni regionali di Sanremo Rock & Trend, contribuendo alla ricerca e alla valorizzazione di numerosi talenti siciliani e offrendo loro la possibilità di confrontarsi con una vetrina nazionale.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo musicale siciliano. Di lui restano il lavoro svolto, i progetti costruiti negli anni, la passione per la musica e il sostegno dato a tanti giovani artisti.