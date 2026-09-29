Sanità Trapanese, medici e sindacati a confronto: "Serve percorso condiviso"

29/09/2026 11:00:00

Carenza di personale, carichi di lavoro, difficoltà nel reclutamento, emergenza-urgenza e liste d’attesa. Sono alcuni dei nodi affrontati dall’Ordine dei Medici di Trapani con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica ospedaliera.

La sanità della provincia di Trapani si confronta con una serie di criticità che riguardano tanto l’organizzazione dei servizi quanto le condizioni di lavoro dei professionisti. Su questi temi si è concentrato l’incontro promosso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trapani con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica ospedaliera.

Un confronto che ha messo al centro alcune delle questioni più rilevanti per il sistema sanitario provinciale: dalla carenza di personale ai carichi di lavoro, dalle difficoltà di reclutamento alla gestione dell’emergenza-urgenza, passando per le liste d’attesa, la valorizzazione dei professionisti e il rapporto tra ospedale e territorio.

L’obiettivo dell’Ordine è quello di trasformare il confronto tra le diverse rappresentanze della categoria in un percorso stabile, capace di individuare priorità e possibili soluzioni.

«Il nostro intento – ha dichiarato il presidente dell’Ordine, Filippo Mangiapane – è creare uno spazio stabile di ascolto e confronto tra le diverse componenti della professione. Le difficoltà esistono e vanno affrontate con realismo, ma soprattutto con proposte concrete, sostenibili e condivise».

Dalla riunione è emersa la volontà di proseguire il confronto e allargarlo alle rappresentanze sindacali della medicina territoriale. L'obiettivo è arrivare a una lettura il più possibile condivisa dei principali problemi che interessano la sanità trapanese e individuare le priorità sulle quali intervenire.

«Non vogliamo limitarci a fotografare le criticità – ha aggiunto Mangiapane – ma contribuire a individuare priorità e soluzioni. Tutelare il lavoro dei medici significa anche tutelare la qualità e la sicurezza delle cure offerte ai cittadini».

Il percorso delineato dall’Ordine prevede quindi un nuovo momento di confronto con le organizzazioni sindacali della medicina territoriale. Successivamente, il dialogo dovrebbe coinvolgere anche la Direzione strategica dell’Asp di Trapani, con l’intento di mettere in relazione le istanze dei professionisti con le scelte organizzative e gestionali dell’azienda sanitaria.

La questione non riguarda soltanto le condizioni di lavoro del personale medico. La disponibilità di professionisti, la tenuta dei servizi di emergenza-urgenza, la riduzione dei tempi di attesa e una maggiore integrazione tra ospedale e territorio hanno infatti ricadute dirette sull'accesso e sulla qualità dell'assistenza per i cittadini.

Il confronto avviato dall’Ordine punta dunque a costruire una sintesi delle principali priorità della sanità provinciale, nella prospettiva di trasformare le criticità emerse dal confronto tra professionisti, sindacati e istituzioni in proposte operative per rafforzare i servizi sanitari del territorio.



