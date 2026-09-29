Meteo Sicilia oggi 29 settembre: sole a Trapani e Marsala, fino a 27 gradi

29/09/2026 07:42:00

L’autunno può attendere ancora un po’. Oggi, martedì 29 settembre, la Sicilia occidentale vivrà un’altra giornata stabile, asciutta e prevalentemente soleggiata. A Trapani e Marsala niente pioggia, temperature fino a 26-27 gradi e venti che nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali.

L’instabilità resta confinata soprattutto alla Sicilia sud-orientale e centro-meridionale, dove è in vigore allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico. Il Trapanese è fuori dalle zone di allerta.

Trapani, sole e 27 gradi

A Trapani questa mattina il termometro si aggira attorno ai 18-20 gradi, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Nel pomeriggio la temperatura raggiungerà 26-27 gradi. Le precipitazioni sono praticamente escluse e anche in serata il cielo resterà prevalentemente sereno.

Il vento sarà debole da Sud-Est nelle prime ore, poi tenderà a ruotare da Nord e Nord-Ovest, con intensità generalmente tra 10 e 20 km/h.

Marsala, giornata pienamente stabile

Stesso copione a Marsala, dove sono previsti 18-20 gradi al mattino e circa 26 gradi nelle ore centrali.

Il cielo resterà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni.

Il vento sarà inizialmente debole, poi diventerà più evidente nel pomeriggio da Nord e Nord-Est, con valori attorno ai 15-20 km/h e qualche raffica che potrà superare i 25-30 km/h.

Più che autunno, insomma, sembra un settembre che non ha nessuna intenzione di lasciare libero il tavolo.

Mare tra poco mosso e mosso

Lungo le coste trapanesi il mare sarà generalmente poco mosso, localmente mosso nei tratti maggiormente esposti.

Nel settore Trapani-Egadi le onde potranno avvicinarsi localmente agli 80-90 centimetri, mentre davanti a Marsala il moto ondoso sarà più contenuto.

Nessuna condizione particolarmente critica per la navigazione costiera.

Allerta gialla, ma non nel Trapanese

Oggi la Protezione Civile segnala allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su alcuni settori della Sicilia.

Le aree interessate sono soprattutto quelle sud-orientali, ioniche, il bacino del Simeto e parte della Sicilia centro-meridionale con le Pelagie.

Trapani, Marsala, le Egadi e il resto della provincia non rientrano nelle zone in allerta.

Sul Trapanese la giornata resterà dunque asciutta e stabile, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali su altre zone dell’Isola.

Mercoledì qualche nube in più

Mercoledì 30 settembre sulla Sicilia occidentale aumenterà leggermente la nuvolosità.

A Trapani sono previste ancora temperature attorno ai 27 gradi, ma con cielo più irregolare rispetto a oggi. Non emerge, al momento, un peggioramento significativo per il Trapanese.

A Marsala le massime resteranno sui 25-26 gradi.

Ottobre comincia con il sole

Da giovedì 1 ottobre torneranno condizioni più nettamente soleggiate.

Tra Trapani e Marsala le temperature resteranno comprese tra 26 e 27 gradi, senza grandi variazioni almeno fino al fine settimana.

Anche venerdì e sabato il quadro appare stabile, mentre eventuali cambiamenti più significativi sono rinviati ai primi giorni della prossima settimana.

In sintesi: oggi sole, mercoledì qualche nube in più, poi nuova stabilità da giovedì.

L’autunno è ufficialmente iniziato. In Sicilia, però, evidentemente non ha ancora timbrato il cartellino.



