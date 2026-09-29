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Lettere & Opinioni
29/09/2026 18:30:00

Favignana, l’oasi felina chiude: "Chi si occuperà dei gatti dell'Isola?"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/1790680902-0-favignana-l-oasi-felina-chiude-chi-si-occupera-dei-gatti-dell-isola.jpg

Gentilissima redazione di TP24,

mi permetto di scrivervi per parlarvi dei gatti di Favignana. Sono già diversi anni che scelgo la bella Sicilia, e Favignana in particolare, per la mie vacanze. Purtroppo quest'anno ho constatato che la situazione di questi poveri animali è notevolmente peggiorata, praticamente fuori controllo;  l'oasi felina è stata chiusa dopo 15 anni di attività e le poche gattare rimaste sfamano i gatti da loro già sterilizzati, ma gli altri sono lasciati in balìa degli eventi. 

 

Ho visto gatti malati, scheletrici e piccoli che probabilmente non supereranno l'inverno e pare proprio che non interessi a nessuno, neppure alla polizia locale a cui sono state fatte (su loro ammissione) diverse segnalazioni di animali in difficoltà. Mi sono informata e ho contattato l'associazione Alimentalamore. Questa associazione ha sterilizzato praticamente tutti i gatti da Marettimo, censiti e chippati, senza pesare sul bilancio pubblico. 

 

Inoltre, ha fatto importanti interventi anche a Linosa. Purtroppo a Favignana manca la collaborazione del Comune che, nonostante le insistenze dell'associazione e la collaborazione di ASP di Trapani, non ha ancora autorizzato un luogo dove poter eseguire gli interventi. Ma com'è possibile non trovare uno spazio dove poter fare qualcosa per queste povere anime che hanno l'unica colpa di essere nati nel posto sbagliato? Chissà che non dando un pò di spazio a questo argomento sul vostro giornale la situazione si sblocchi, che qualcuno non si metta una mano sul cuore e faccia qualcosa...

Grazie per l'attenzione e spero diate un pò di spazio a questo argomento.

 

Mara 









Native | 28/09/2026
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