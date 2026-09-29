Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
29/09/2026 14:00:00

Scambiato per scafista: riceve 78mila euro di indennizzo dopo quasi nove anni di carcere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/scambiato-per-scafista-riceve-78mila-euro-di-indennizzo-dopo-quasi-nove-anni-di-carcere-450.jpg

Immaginate di fuggire da un inferno per cercare salvezza in Europa e di ritrovarvi, invece, in una cella di carcere per quasi nove anni, accusati di un crimine mai commesso. È l'odissea giudiziaria di Bichara Ibrahim Tijani, un cittadino sudanese di 39 anni, che dopo una lunga battaglia legale ha finalmente visto riconosciuta la sua innocenza. La sua vicenda rappresenta un caso emblematico di come errori giudiziari possano spezzare la vita di una persona.

La lunga attesa e il conto salato per lo Stato

A distanza di anni dai fatti, il Tribunale di Trapani ha emesso una sentenza che ha stabilito un indennizzo di 73.812 euro. A dover pagare questa somma sarà il Ministero dell'Economia. Il conto alla rovescia della detenzione di Tijani si è fermato a 3.131 giorni: oltre otto anni e mezzo di privazione della libertà, trascorsi in attesa di un processo che si è concluso con la sua completa assoluzione. La sentenza, emessa dal giudice Piero Grillo, è stata poi confermata in Cassazione, ponendo fine a un incubo durato troppo tempo.

L'accusa e il naufragio della verità

La storia di Tijani inizia nel luglio del 2017. Arrivato in Italia a bordo della nave "Diciotto" insieme ad altri 67 migranti, viene immediatamente arrestato. L'accusa è pesante: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo i magistrati di Trapani, che indagavano nell'ambito dell'inchiesta "Rinascita", Tijani era uno degli scafisti e avrebbe guidato l'imbarcazione durante la traversata. Una tesi che, però, non ha retto al vaglio dei giudici.

La verità della difesa e l'integrazione in Sicilia

A smontare l'accusa ci ha pensato il suo avvocato, Francesco Di Giovanna, che ha spiegato come il suo assistito fosse solo un naufrago in cerca di salvezza. "Si è integrato e lavora a Campobello di Mazara", ha dichiarato il legale, sottolineando come Tijani non avesse alternative se non quella di salire sulla barca: tornare in Libia avrebbe significato mettere a rischio la propria vita. La sua permanenza in Italia, inizialmente segnata dalla reclusione, si è trasformata in un percorso di integrazione. La Prefettura di Trapani gli ha infatti riconosciuto la cittadinanza italiana proprio in virtù dei suoi legami consolidati con il territorio e del suo percorso lavorativo.

Un futuro lontano dai tribunali

Oggi Bichara Ibrahim Tijani conduce una vita tranquilla in provincia di Trapani. La sua storia si chiude con un risarcimento che, se da un lato non potrà restituirgli gli anni perduti, dall'altro rappresenta un monito importante sull'urgenza di garantire processi più rapidi ed equi. Dopo aver rischiato di essere condannato per un crimine orribile, oggi può finalmente guardare al futuro da cittadino italiano, lontano dagli errori di un sistema che, per troppo tempo, lo ha ingiustamente punito.









Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi