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Cronaca

» Giudiziaria
29/09/2026 07:00:00

Marsala, va in giro con un coltello vietato: condanna per un 26enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/marsala-va-in-giro-con-un-coltello-vietato-condanna-per-un-26enne-450.jpg

Un 26enne tunisino, Alaeddine Grami, è stato condannato dal giudice monocratico del Tribunale di Marsala Massimiliano Alagna per porto di coltello fuori dalla propria abitazione. 

 

Il giudice gli ha inflitto sei mesi di arresto e 500 euro di ammenda. Il giovane, condannato anche al pagamento delle spese processuali, è incappato in un controllo delle forze dell’ordine che hanno trovato l’arma da taglio. 

 

Contestualmente alla sentenza, inoltre, il giudice Alagna ha ordinato la trasmissione degli atti del processo in Procura per valutare l’eventuale avvio di un procedimento per il reato di minacce.









Native | 28/09/2026
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