Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
29/09/2026 18:45:00

Giustizia, accordi sul Fondo Risorse Decentrate per i lavoratori dei tribunali di Trapani e Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/giustizia-accordi-sul-fondo-risorse-decentrate-per-i-lavoratori-dei-tribunali-di-trapani-e-marsala-450.jpg

La Funzione pubblica Cgil di Trapani ha sottoscritto gli accordi per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate relativo al 2024 destinato al personale dei tribunali di Trapani e Marsala. L’intesa riguarda anche la sezione di Pantelleria, gli uffici del Giudice di pace e l’ufficio Unep.

 

Le risorse sono destinate a remunerare il lavoro svolto dal personale giudiziario per il raggiungimento degli standard di produttività degli uffici. Per la Fp Cgil, tuttavia, l’accordo non cancella le criticità legate alla consistenza e ai tempi di erogazione dei fondi.

 

Due anni di attesa

 

«La sottoscrizione degli accordi sul Fondo Risorse Decentrate – afferma il segretario provinciale della Fp Cgil, Genna – rappresenta un atto di responsabilità verso i lavoratori, ma non possiamo nascondere le criticità di un sistema che non valorizza appieno il personale giudiziario».

 Secondo il sindacato, le somme arrivano a due anni di distanza dall'attività lavorativa svolta e si traducono in una media di circa 500-700 euro annui per dipendente. Una cifra che, sostiene la Fp Cgil, non sarebbe sufficiente a compensare i carichi di lavoro e le carenze di organico che interessano gli uffici giudiziari del territorio.

 

Fondi inferiori rispetto all'anno precedente

 

La Fp Cgil evidenzia inoltre che le risorse complessivamente stanziate dal Ministero della Giustizia per il 2024 sono inferiori rispetto a quelle dell'anno precedente. Una parte dei finanziamenti, sottolinea il sindacato, è inoltre legata a quote non sottoposte alla contrattazione e provenienti dai fondi europei del Pnrr, anziché da risorse ordinarie dello Stato.

 

«Distribuzione a una platea più ampia»

 

Nel corso della contrattazione, la Fp Cgil riferisce di aver chiesto e ottenuto una distribuzione delle risorse a una platea più ampia possibile di dipendenti, comprendendo anche chi, pur avendo ricevuto valutazioni non elevate, ha comunque contribuito al raggiungimento degli obiettivi degli uffici.

 «Monitoriamo con estrema attenzione i criteri di valutazione imposti dal Ministero – aggiunge Genna –. I compiti assegnati devono essere concreti, realistici e misurabili, con schede di valutazione uniformi che non lascino spazio a discrezionalità soggettive».

 

Il nodo delle carenze di organico

 

Per il sindacato, però, il tema della produttività non può essere separato dalle condizioni in cui il personale è chiamato a lavorare. «In uffici stremati da carenze d'organico e turni gravosi – prosegue Genna – senza un piano strutturato di nuove assunzioni a tempo indeterminato, qualsiasi sistema di valutazione rischia di rivelarsi inefficace e fuorviante». La Fp Cgil di Trapani conferma quindi il proprio impegno al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della giustizia e rilancia la mobilitazione per il superamento delle situazioni di precarietà, la stabilizzazione del personale e una retribuzione tempestiva ed equa del lavoro svolto.









Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi