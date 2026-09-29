Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
29/09/2026 20:31:00

Politiche sociali, bando da 5 milioni per la riqualificazione dei beni confiscati alla mafia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/politiche-sociali-bando-da-5-milioni-per-la-riqualificazione-dei-beni-confiscati-alla-mafia-450.jpg

Cinque milioni di euro per riqualificare i beni confiscati alla criminalità organizzata e restituirli pienamente alla collettività. È questa la finalità del nuovo avviso presentato oggi dall’assessora regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Nuccia Albano. L’intervento, finanziato con risorse regionali, è rivolto ai Comuni e ai Consorzi per la legalità e lo sviluppo siciliani che risultino assegnatari dei patrimoni sottratti alle mafie. Dopo la riqualificazione, le strutture potranno essere trasformate in spazi destinati a servizi sociali e socio-assistenziali. 


 

«Questo avviso - dice Albano - è un investimento che unisce legalità e sviluppo: diamo concretezza al principio secondo cui un bene sottratto alla criminalità organizzata deve tornare a essere un patrimonio della comunità e diventare un luogo di opportunità, servizi e inclusione. L’iniziativa è un ulteriore strumento per sostenere gli enti locali nella valorizzazione di queste realtà. Stiamo lavorando a un altro avviso da 30 milioni di euro che avrà le stesse finalità e che spero di poter pubblicare a breve». Albano ha voluto ricordare, nell'occasione, Giovanni Falcone: «È stato colui che ha orientato le indagini sui patrimoni dei mafiosi e li ha colpiti. Grazie al suo lavoro, oggi possiamo sfruttare quei beni per scopi sociali».


 

Gli interventi finanziabili riguardano l’adeguamento, la rifunzionalizzazione e la ristrutturazione dei beni confiscati, con l’obiettivo di destinarli o renderli idonei all’erogazione di servizi sociali e socio-assistenziali. Sono inoltre ammissibili le spese relative alla fornitura di attrezzature e arredi necessari alla piena funzionalità degli immobili. È prevista la concessione di un contributo massimo di 300 mila euro per ciascun progetto. Ogni beneficiario potrà presentare una sola istanza. Particolare attenzione viene riservata ai progetti localizzati nelle aree caratterizzate da maggiore disagio sociale e a quelli presentati dai Comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, ai quali sono riconosciuti specifici criteri di premialità nell’ambito della valutazione. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 45esimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana all'indirizzo pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicillia.it
 


L'avviso è consultabile a questo link









Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi