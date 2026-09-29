Castelvetrano, intesa Comune-Esa per il ripristino delle strade rurali

29/09/2026 11:30:00

Il Comune di Castelvetrano, grazie alla collaborazione con l’Ente di sviluppo agricolo (Esa), sta portando avanti interventi di ripristino di alcune strade agricole presenti sul territorio comunale. L’Esa ha messo a disposizione mezzi e personale per consentire la sistemazione delle arterie rurali maggiormente interessate da condizioni di degrado, con l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro il transito dei mezzi agricoli.

L’interlocuzione avviata dall’assessore Ingrasciotta

L’intervento è stato reso possibile grazie all’interlocuzione avviata dall’assessore Salvatore Ingrasciotta con l’Ente di sviluppo agricolo. La collaborazione punta a dare una risposta concreta alle esigenze degli agricoltori che quotidianamente utilizzano la viabilità rurale per raggiungere i propri terreni.

Un supporto alle attività agricole

Il ripristino delle strade agricole rappresenta un intervento importante per il comparto, considerato il ruolo che queste infrastrutture svolgono nel collegamento tra le aziende e i fondi agricoli.

Una viabilità in condizioni migliori permette infatti di ridurre i disagi negli spostamenti e di facilitare il passaggio dei mezzi utilizzati per le attività agricole e per il trasporto delle produzioni.

L’obiettivo: migliorare l’accessibilità ai fondi

La collaborazione tra Comune ed Esa punta quindi a intervenire sulle criticità della rete viaria rurale, migliorando le condizioni di accesso ai terreni agricoli e sostenendo, attraverso interventi di manutenzione, le attività produttive che si svolgono nelle campagne di Castelvetrano.



