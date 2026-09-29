Alcamo, al via la Study Visit di Eco-Villes: delegazioni tunisine a confronto su ambiente e energia

29/09/2026 16:00:00

Prende il via ad Alcamo e Calatafimi Segesta la Study Visit organizzata nell'ambito di ECO-VILLES, il progetto dedicato alla sostenibilità e alla resilienza urbana in Tunisia. Dal 28 settembre al 3 ottobre rappresentanti di municipalità, organizzazioni della società civile e realtà tecniche tunisine saranno impegnati in una serie di incontri e visite per conoscere esperienze e buone pratiche sviluppate sul territorio.

Un progetto tra Italia e Tunisia

ECO-VILLES – Enti locali in rete per la Sostenibilità e la Resilienza Urbana in Tunisia è finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il Comune di Alcamo è l'ente capofila del progetto, realizzato in collaborazione con istituzioni locali, organizzazioni della società civile e soggetti tecnici italiani e tunisini.

I temi al centro delle attività sono la gestione sostenibile dei rifiuti urbani, l'efficienza energetica, le energie rinnovabili e l'economia circolare.

La delegazione tunisina ad Alcamo

Ad Alcamo sono presenti i rappresentanti delle municipalità di Sousse, Akouda e Nabeul, insieme a esponenti delle organizzazioni Sousse Propre ed ETE+ – Eco Tourisme Environnement, del centro di ricerca CRTEn – Centre de Recherches et des Technologies de l'Energie e dell'ICU – Istituto per la Cooperazione Universitaria.

La Study Visit arriva dopo la recente missione del sindaco di Alcamo Domenico Surdi in Tunisia, durante la quale sono state visitate le infrastrutture in corso di realizzazione nei territori delle municipalità di Sousse, Akouda e Nabeul.

Incontri e visite alle buone pratiche

La delegazione sarà accolta lunedì pomeriggio, alle 17.30, nell'aula consiliare del Comune di Alcamo per il primo incontro istituzionale con il sindaco Domenico Surdi e il presidente del Consiglio comunale Saverio Messana.

Nel corso della settimana sono previste visite conoscitive a diverse realtà del territorio, tra cui il Centro Comunale di Raccolta di Alcamo e il centro di riuso di Calatafimi Segesta. Il programma comprende anche visite a realtà private, tra cui l'azienda Sarco di Marsala e CEP ad Alcamo.

La conferenza internazionale del 1° ottobre

Tra gli appuntamenti della Study Visit è prevista, il 1° ottobre, una conferenza internazionale aperta alla cittadinanza, alle istituzioni e agli operatori del territorio. Al centro dell'incontro ci saranno la pianificazione energetica, la sostenibilità ambientale e il SIRU Sicilia Occidentale, con un approfondimento sulle strategie e sulle esperienze del Sistema Intercomunale di Rango Urbano.

Parteciperanno Alberto Donato, vicesindaco di Alcamo, Saverio Messana, presidente del Consiglio comunale, e Francesco Gruppuso, sindaco di Calatafimi-Segesta.

La giornata prevede inoltre due tavole rotonde dedicate alla transizione energetica e al risparmio per le pubbliche amministrazioni e all'economia circolare e all'ottimizzazione della filiera dei rifiuti. È previsto anche uno spazio di confronto con gli operatori economici.

Il confronto sulle politiche ambientali

L'intera settimana sarà dedicata allo scambio di esperienze tra i partner italiani e tunisini, con particolare attenzione alle buone pratiche adottate da Alcamo e Calatafimi Segesta nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, nel risparmio energetico e nell'economia circolare.

«Continua lo scambio di esperienze e buone pratiche tra i comuni tunisini e italiani, per rafforzare la cooperazione istituzionale tra i partner nei settori della gestione sostenibile dei rifiuti, della transizione energetica e della governance locale», afferma il sindaco Domenico Surdi.

«Lavoriamo, quindi, insieme ai partner di progetto per dare piena attuazione alle attività previste e trasformare gli obiettivi condivisi in risultati concreti e duraturi», conclude il primo cittadino.

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Proseguono i lavori sulle strade: completati gli interventi in via Crispi e via Jenner

Proseguono ad Alcamo i lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune delle principali strade urbane cittadine. Gli interventi, affidati al Consorzio Stabile CONPAT S.c.a.r.l., sono in corso da mesi e procedono secondo il cronoprogramma previsto.

Gli interventi già completati

Tra le strade interessate dagli interventi più recenti ci sono via Crispi, nella traversa di corso VI Aprile, e via Jenner, parallela di viale Italia. Le due arterie sono state recentemente asfaltate. I lavori proseguiranno quindi in via Pia Opera Pastore, secondo quanto previsto dal programma.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è intervenire sulle sedi viarie maggiormente interessate dal traffico, migliorandone le condizioni e aumentando la sicurezza per automobilisti e altri utenti della strada.

Le opere previste

Gli interventi comprendono la scarifica della pavimentazione esistente, la messa in quota dei pozzetti e, dove necessario, delle basole presenti nelle cunette. È inoltre prevista la posa del nuovo strato di usura attraverso conglomerato bituminoso.

«Procedono come da cronoprogramma i lavori riguardanti il rifacimento di tante strade urbane di importanza fondamentale per la viabilità cittadina», dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori e ai Servizi pubblici Alberto Donato.

L'obiettivo: maggiore sicurezza

«Gli interventi che stiamo portando avanti – aggiunge Donato – riguardano sia la manutenzione che la sicurezza su tantissime arterie dove il traffico automobilistico è sempre intenso. Lavoriamo per una transitabilità più sicura ed una circolazione più scorrevole».

Il programma interessa dunque diverse strade urbane di Alcamo, con l'obiettivo di migliorare progressivamente la qualità della pavimentazione e le condizioni di sicurezza della viabilità cittadina.



