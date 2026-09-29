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Cultura
29/09/2026 08:13:00

“Obiettivi sommersi”, il nuovo saggio di Luca Sciacchitano sul conflitto nei gruppi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2026/obiettivi-sommersi-il-nuovo-saggio-di-luca-sciacchitano-sul-conflitto-nei-gruppi-450.jpg

Cosa si nasconde dietro un conflitto all’interno di un gruppo? Gli obiettivi sono davvero gli unici a guidare le scelte dei suoi componenti? 

 

È da queste domande che prende le mosse “Obiettivi sommersi. Psicologia sociale del conflitto nei gruppi nella modernità liquida”, il nuovo saggio del trapanese Luca Sciacchitano, pubblicato da Multimage.

 

Il volume, il nono libro dell’autore, affronta un fenomeno che appartiene alla quotidianità di gruppi professionali, associazioni e realtà sociali: la possibile distanza tra ciò che viene dichiarato pubblicamente e le motivazioni individuali che possono agire all’interno di una dinamica collettiva.

 

Sciacchitano parte dagli studi classici della psicologia sociale sul conflitto per rileggerli alla luce di una società nella quale le appartenenze sono diventate più fluide e i gruppi meno stabili. In questo scenario, secondo l'impostazione del saggio, gli interessi e le aspettative personali possono sovrapporsi agli obiettivi dichiarati dal gruppo.

«Le grandi teorie del passato restano fondamentali, ma sono nate osservando una società diversa dalla nostra», spiega l’autore. Da qui la domanda che attraversa il libro: quanto incidono gli obiettivi personali non dichiarati sulla riuscita o sul fallimento di un gruppo?

 

È questa l’idea alla base degli “Obiettivi Sommersi”: dietro una contrapposizione apparentemente legata a una questione precisa possono muoversi altre finalità, dal bisogno di riconoscimento alla difesa del proprio ruolo, fino agli interessi personali o alla volontà di modificare gli equilibri interni.

«Quando un gruppo litiga, ciò che viene detto non sempre coincide con ciò che realmente muove i suoi membri», osserva Sciacchitano. Il conflitto visibile, dunque, può rappresentare soltanto la parte più evidente di una dinamica più complessa.

 

Il saggio prova così a mettere in relazione la tradizione della psicologia sociale con quella che viene definita “modernità liquida”, cercando di offrire una chiave di lettura delle dinamiche conflittuali nei gruppi contemporanei.

 

Trapanese, Luca Sciacchitano è laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e in Linguistica Moderna. Imprenditore nel settore della comunicazione digitale e della formazione, affianca all’attività professionale quella di ricerca e scrittura su temi sociali, culturali e psicologici.

 

Il volume sarà presentato anche a BookCity Milano, venerdì 27 novembre, dalle 18.30 alle 20.30. 









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