Marsala, Renata Messina presenta il romanzo “Primavera dissepolta”

29/09/2026 09:15:00

Una gallerista, una città siciliana sul mare e un passato che continua a riaffiorare nel presente. È il mondo di “Primavera dissepolta”, il romanzo di Renata Messina che sarà presentato a Marsala mercoledì 7 ottobre alle 18, alla Cantina Bistrot, in Piazza Goffredo Mameli a Marsala.

Pubblicato da Abra Books, il libro ha per protagonista Agnese Barbarà, donna colta, ironica e fragile, che attraverso la sua galleria d'arte si confronta con storie, relazioni e memorie. Sullo sfondo c'è la Sicilia, con le sue contraddizioni e con un futuro che nel romanzo appare tutt'altro che rassicurante.

Una storia tra arte e memoria

L'arte diventa il punto attraverso il quale emergono vite rimaste ai margini, storie spezzate e persone in cerca di riconoscimento.

Nel romanzo passato e presente si sovrappongono. Tornano i ricordi dell'infanzia, gli affetti e gli amori imperfetti della protagonista, mentre la vicenda personale finisce per incrociare una riflessione più ampia sulla Sicilia e sulla sua capacità di convivere con ciò che la storia le ha lasciato. La “primavera dissepolta” rimanda a qualcosa che torna alla luce dopo essere rimasto nascosto: una possibilità di ricominciare che attraversa tanto la storia di Agnese quanto quella della terra nella quale vive. L'isola emerge tra coraggio e lamento, inquietudine e capacità di adattamento, con il bisogno di trovare un nuovo spazio anche nelle crepe della propria storia.

La presentazione a Marsala

A introdurre e moderare l'incontro sarà Francesca La Grutta. Interverrà Massimo Crispi, scrittore, giornalista, musicologo e autore di Cantami o Diva (Entheos Edizioni). La presentazione avrà anche una parte dedicata direttamente alle pagine del libro. Le letture saranno affidate a Luisa Trapani e Adele Saladino, mentre Piero Pellegrino accompagnerà l'incontro con l'handpan.



