Festa dei Nonni ad Alcamo: un pomeriggio speciale alla Biblioteca Bagolino

29/09/2026 14:48:00

Nonni e nipoti insieme tra libri, giochi e creatività. Ad Alcamo la Festa dei Nonni si celebra in biblioteca con un pomeriggio pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni e per le loro famiglie.

L'appuntamento è per venerdì 2 ottobre, a partire dalle 16, alla Biblioteca Civica “Sebastiano Bagolino”, al MACA. L'iniziativa propone letture, storie animate, giochi e piccoli laboratori creativi da condividere con i nonni.

Nonni e bambini tra le storie

La scelta della data coincide con il 2 ottobre, giorno in cui in Italia si celebra la Festa dei Nonni. Per l'occasione la biblioteca alcamese trasforma la ricorrenza in un momento da vivere insieme, affidandosi soprattutto alle storie e alla lettura.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Nati per Leggere, il programma nazionale che promuove la lettura condivisa in famiglia fin dai primi anni di vita. Il Comune di Alcamo ha rinnovato la propria adesione al programma nel 2025, affidando proprio alla Biblioteca Sebastiano Bagolino il coordinamento della rete locale.

Il pomeriggio del 2 ottobre si inserisce quindi in un percorso che la biblioteca porta avanti con iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Anche nei mesi scorsi sono stati organizzati appuntamenti basati su letture e attività creative, come quello dedicato alla Festa della Mamma dello scorso maggio.

Come partecipare

La partecipazione all'appuntamento è su prenotazione e i posti vanno riservati entro mercoledì 30 settembre.

È possibile prenotare telefonando allo 0924 590690 oppure scrivendo all'indirizzo prenotazione.bibliotecacivica@comune.alcamo.tp.it.



