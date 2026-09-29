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Cultura
29/09/2026 00:50:00

Cous Cous Fest, cala il sipario sulla 29ª edizione. Nel 2027 il trentennale dal 17 al 26 settembre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/cous-cous-fest-cala-il-sipario-sulla-29-edizione-nel-2027-il-trentennale-dal-17-al-26-settembre-450.jpg

Si chiude il Cous Cous Fest 2026 e San Vito Lo Capo dà già appuntamento all’anno prossimo. La trentesima edizione si terrà dal 17 al 26 settembre 2027.

È questo uno degli annunci che accompagna il bilancio finale della 29ª edizione, conclusa ieri dopo dieci giorni di concerti, incontri, spettacoli e competizioni gastronomiche che hanno nuovamente trasformato San Vito Lo Capo in una piccola capitale del Mediterraneo.

L’amministrazione comunale parla di un’edizione “straordinaria” e ringrazia la macchina organizzativa che ha reso possibile il festival.

 

Il Comune: “Una comunità intera dietro il festival”

 

In una nota firmata dal sindaco Francesco La Sala, il Comune sottolinea come il risultato sia stato possibile grazie “all’impegno e alla passione di una comunità intera”.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Feedback, l’agenzia che organizza la manifestazione, per “la professionalità, la dedizione e l’impegno” nella gestione dell’evento.

Il Comune ringrazia inoltre le delegazioni internazionali, gli chef, gli espositori, gli artisti, i volontari, le associazioni locali, gli sponsor e l’Istituto alberghiero Pietro Piazza di Palermo.

 

I ringraziamenti alla macchina della sicurezza

 

Una parte consistente del bilancio finale è dedicata a chi ha lavorato dietro le quinte.

Il sindaco ringrazia le autorità civili, militari e religiose, assessori e consiglieri comunali, le forze dell’ordine, dalla Polizia ai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza alla Capitaneria di porto, oltre ai Vigili del Fuoco.

Ringraziamenti anche alla Protezione civile, alla Sos Valderice, al 118, al personale sanitario, al responsabile della sicurezza Alberto Bruno, ai dipendenti comunali e agli operatori ecologici.

È la parte meno visibile di una manifestazione del genere, ma anche quella senza la quale dieci giorni di festival semplicemente non potrebbero esistere.

 

Il grazie ai cittadini di San Vito

 

Un ringraziamento speciale viene rivolto infine agli abitanti di San Vito Lo Capo, chiamati ogni settembre a convivere con una manifestazione che cambia volto al paese per dieci giorni.

“Il Cous Cous Fest continua ad essere molto più di un evento gastronomico – scrive il sindaco La Sala – è un messaggio di dialogo, pace e condivisione che porta il nome di San Vito Lo Capo nel mondo”.

Parole che arrivano all’indomani della vittoria più simbolica di questa edizione: quella della Cous Cous Fest United, la squadra formata dallo chef palestinese Shady Hasbun e dalla chef israeliana Tze’ela Rubinstein, vincitrice del Campionato mondiale di cous cous.

 

Adesso si pensa al trentennale

 

Archiviata la 29ª edizione, la macchina organizzativa guarda già al 2027.

Sarà un anniversario particolare: il Cous Cous Fest compirà trent’anni.

Le date sono già fissate: dal 17 al 26 settembre 2027.

Trent’anni di cous cous, musica, polemiche, folle, cucine dal mondo e San Vito Lo Capo trasformata ogni settembre in un enorme palcoscenico.

Il conto alla rovescia, insomma, è già cominciato.









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