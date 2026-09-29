Movida sotto controllo nel fine settimana: 11 denunce tra Marsala, Trapani e Mazara

29/09/2026 11:54:00

Controlli straordinari sul territorio nel fine settimana appena trascorso a Marsala, Trapani e Mazara del Vallo. L’attività è stata disposta in conformità alle determinazioni assunte dalla Prefettura di Trapani nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I Carabinieri del Comando provinciale di Trapani sono stati affiancati da un’unità aerea del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo e da un’unità cinofila di Palermo. I servizi si sono concentrati soprattutto nei luoghi caratterizzati dalla maggiore presenza di persone e nelle aree interessate dal fenomeno della movida.

Undici persone denunciate

Nel corso delle operazioni, condotte dai rispettivi comandi territoriali, sono state deferite in stato di libertà all’Autorità giudiziaria 11 persone.

I reati contestati comprendono il porto di armi od oggetti atti a offendere, la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, l’evasione, la guida senza patente con recidiva, l’inosservanza degli obblighi legati alla sorveglianza speciale e la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Oltre 200 persone e 100 veicoli controllati

L’attività di prevenzione e controllo ha interessato oltre 200 persone e circa 100 veicoli. Nel corso degli accertamenti sono state elevate 20 contravvenzioni al Codice della strada.

I militari hanno inoltre proceduto al sequestro amministrativo di cinque veicoli, uno dei quali finalizzato alla confisca.

Segnalazioni per uso di stupefacenti

Due persone sono state infine segnalate alla Prefettura competente in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, nell’ambito dei controlli effettuati sul territorio.

I controlli proseguiranno

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Trapani ha fatto sapere che i servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno, con l’obiettivo di contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica e alla tutela della cittadinanza.

Come precisato dagli stessi Carabinieri, le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.



