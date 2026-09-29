Marsala, incendio a Villa Exotic: fiamme nel bene confiscato e abbandonato
Un incendio è divampato questa mattina all'interno di Villa Exotic, la grande villa confiscata alla cosiddetta coppia dei “Rolex falsi” e da anni abbandonata e saccheggiata. Le fiamme hanno interessato l'immobile che si trova nella zona di contrada Misilla, a Marsala.
Sono ancora da accertare le cause dell'incendio. Tra le ipotesi c'è anche quella di un rogo di origine dolosa, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire come siano partite le fiamme.
La villa, del resto, versa da tempo in condizioni di completo abbandono. All'interno e all'esterno sono presenti rifiuti e, negli anni, l'immobile è stato ripetutamente vandalizzato e depredato.
Infissi divelti, vetri rotti, rubinetti e condizionatori portati via, impianti danneggiati e fili elettrici tranciati. Nel tempo dalla villa è stato rubato praticamente tutto ciò che poteva essere asportato.
Adesso arriva anche l'incendio.
La confisca alla coppia dei “Rolex falsi”
Villa Exotic era stata confiscata nel 2019 nell'ambito della vicenda giudiziaria che aveva coinvolto una coppia accusata di avere commercializzato online orologi di lusso contraffatti, tra cui falsi Rolex, Omega e Audemars Piguet.
Secondo quanto emerso all'epoca, il giro d'affari avrebbe superato i 750 mila euro. La villa rappresentava uno dei beni più importanti finiti nel procedimento di confisca.
Nel 2023 l'immobile era passato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Marsala.
Il progetto per le persone autistiche mai partito
Sembrava l'inizio di una nuova vita per Villa Exotic. Nell'aprile del 2024 il Comune aveva affidato il bene all'A.G.S.A.S. Onlus – Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali di Palermo, con l'obiettivo di realizzare un centro destinato alle persone autistiche.
Quel progetto, però, non è mai diventato operativo.
La villa è rimasta inutilizzata e nel frattempo sono proseguiti vandalismi e furti, fino alle condizioni di degrado documentate da TP24.
L'incendio di questa mattina aggiunge così un nuovo capitolo alla storia di un bene confiscato che avrebbe dovuto essere restituito alla collettività e che, invece, negli anni è stato progressivamente depredato e abbandonato.
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