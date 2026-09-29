Buongiorno24 del 29 Settembre 2026

29/09/2026 09:08:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti di oggi, martedì 29 settembre.

Partiamo dal caro carburanti, diventato ormai una questione economica e sociale. In Sicilia la protesta si allarga: agricoltori in strada, difficoltà per autotrasporto e pesca, mentre le riduzioni decise da alcune compagnie hanno prodotto anche un effetto paradossale, con lunghe code ai distributori. È successo anche a Marsala, dove ieri decine di automobilisti si sono messi in fila all’ex Motel Agip, con la coda arrivata fino a piazza Caprera e corso Calatafimi. Nel Trapanese la crisi riguarda anche la marineria di Mazara e il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci chiede interventi strutturali sulle accise e sui costi dei trasporti. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/28/cronaca/caro-carburanti-a-marsala-assalto-e-lunga-coda-di-auto-all-ex-distributore-motel-agip/239969

https://www.tp24.it/2026/09/28/mare-e-pesca/crisi-della-pesca-la-marineria-di-mazara-in-stato-di-agitazione/239953

https://www.tp24.it/2026/09/28/dal-libero-consorzio/crisi-autotrasporto-e-marineria-quinci-misure-strutturali-e-nuova-strategia-sulle-accise/239978

Su Tp24 cominciamo oggi anche un lavoro di approfondimento sul MaB Unesco delle Saline di Sicilia. Dopo mesi di polemiche su porto, confini e possibili vincoli, adesso c’è il dossier: oltre duecento pagine che riguardano la fascia costiera tra Trapani e Marsala, passando per Paceco e Misiliscemi. La candidatura ha superato l’istruttoria nazionale ed è stata trasmessa verso Parigi, ma un punto va chiarito: le Saline di Sicilia non sono ancora una Riserva della Biosfera Unesco. La decisione finale deve ancora arrivare. Tp24 analizzerà il dossier in quattro puntate, partendo oggi da cosa significa davvero entrare nel programma MaB. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/29/inchieste/il-mab-unesco-ecco-cosa-c-e-davvero-nella-candidatura-delle-saline-trapanesi/239979

Poi la politica dei Comuni, con due Consigli comunali che raccontano problemi diversi. A Trapani è stata rinviata per la quarta volta la seduta del Consiglio: restano fermi il PEF dei rifiuti, la Tari e soprattutto la vicenda dei quindici lavoratori di Formula Ambiente che attendono risposte sul proprio futuro occupazionale. A Marsala, invece, il confronto è sull’“eredità” amministrativa: la sindaca Andreana Patti e l’ex sindaco Massimo Grillo si confrontano su Tari, opere incompiute, impianti e ippodromo. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/29/politica/trapani-consiglio-comunale-di-nuovo-rinviato-pef-fermo-e-15-lavoratori-aspettano/239982

https://www.tp24.it/2026/09/29/politica/marsala-patti-e-grillo-litigano-sull-eredita-dalla-tari-all-ippodromo/239980

A Marsala parliamo anche della protesta degli avvocati penalisti. Davanti al Palazzo di Giustizia la Camera penale ha organizzato un flash mob durante l’astensione dalle udienze. Al centro c’è il caso delle captazioni dei colloqui tra detenuti e difensori nel carcere di Perugia. La presidente Francesca Frusteri ha spiegato che la protesta vuole richiamare l’attenzione sulla riservatezza del rapporto tra assistito e avvocato e, più in generale, sulla tutela delle garanzie e del diritto di difesa. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/28/cronaca/la-protesta-degli-avvocati-oggi-a-marsala/239967

Dalla sanità arriva invece una novità per l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove è stata inaugurata una seconda TAC, dotata di un nuovo software cardiologico. L’apparecchiatura è già utilizzata per i ricoverati e da gennaio sarà disponibile anche per gli utenti esterni. È stata dedicata a Luciano Crapisi, tecnico di radiologia dell’Asp morto pochi mesi fa in un incidente stradale. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/28/sanita/c-e-un-altra-tac-all-ospedale-di-trapani/239974

Chiudiamo con una storia che unisce legalità, reinserimento e mare. Da Trapani a Favignana una regata vede protagoniste persone che stanno scontando pene alternative alla detenzione. La barca a vela diventa così parte di un percorso fatto di regole, responsabilità e recupero: un’esperienza che nel Trapanese ha già avuto altri precedenti attraverso i progetti di esecuzione penale esterna legati alla navigazione. TP24

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano della redazione di Tp24 per mettere in ordine le notizie, fornire il contesto e capire cosa succede nel territorio. In diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101.



