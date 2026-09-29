29 Settembre: giustizia per Regeni, Stasi incastrato, vince l'Italia
E' il 29 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
La Nazionale di calcio si è imposta ad Ankara con un netto 4-1 sulla Turchia. Mancini ora respira • A Reggio Calabria il centrodestra ha vinto le suppletive con un ampio margine (51 per cento dei voti) mentre Vannacci si è fermato all’11 per cento circa, e il campo largo non ha superato il 36,6 • Si è chiusa l’inchiesta bis su Garlasco. La Procura pavese ha confermato le accuse a Sempio. Ha poi svelato che la prova-chiave del Dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Stasi era inconsistente, e che i Ris lo avevano capito subito • Tre agenti segreti egiziani sono stati condannati per il rapimento di Giulio Regeni. La corte d’Assise di Roma li ha assolti però dai reati di tortura e di omicidio
• La morte misteriosa di David Rossi è stata ricostruita davanti alla commissione parlamentare che indaga sul caso. Secondo i Ris il manager di Montepaschi sarebbe stato aggredito prima di precipitare dalla finestra dell’ufficio: in pratica, sarebbe stato ucciso • C’è un nuovo indagato per l’assassinio del giocatore David Bergamini, avvenuto nell’89. Per l’episodio è in carcere la sua fidanzata, che però si sarebbe fatta aiutare dal padre (poi scomparso) e da un parente • Si riapre il mistero Ustica: la Francia ha annunciato che consegnerà tutti i documenti in suo possesso sulla tragedia dell’aereo caduto nel 1980 • Il centro di Kiev è stato bombardato in pieno giorno dai russi: colpita anche l’Accademia delle Scienze. Ci sono stati morti e feriti • I servizi segreti danesi hanno lanciato l’allarme su un possibile attacco da parte di Mosca a un paese della Nato • La Grecia progetta di realizzare in Africa un hub per migranti da rimpatriare • Nel primo giorno di benzina e gasolio a prezzi calmierati si sono registrate code ai distributori e qualche benzinaio è rimasto a secco. Intanto il governo tratta con Q8 per allargare l’offerta • Starship, il razzo di Elon Musk, ha raggiunto l’orbita terrestre. Poi però ha interrotto la missione prima del previsto • In provincia di Salerno un uomo di 53 anni ha ucciso l’anziana madre dopo continui litigi. Poi ha ricoverato il fratello in una casa di comunità e si è costituito • Un uomo di 29 anni che stava camminando sui binari in una zona vietata è stato travolto e ucciso da un treno. È accaduto alla stazione milanese di Greco-Turro • Uno stato indiano regala un anello d’oro a ogni donna che decide di partorire in ospedale. L’iniziativa serve a scoraggiare il parto in casa, ancora molto diffuso • Nuove rivelazioni si abbattono su Netanyahu: il premier israeliano sarebbe stato avvertito da un alto funzionario egiziano dell’imminenza di un attacco a ridosso del 7 ottobre • Sono stati scarcerati tutti e cinque i cittadini britannici sospettati di aver tentato di organizzare un attentato contro una base della Raf • L’ex presidente francese François Hollande potrebbe tentare la corsa all’Eliseo per sbarrare la strada a Marine Le Pen • Sono stati chiesti quattro anni di reclusione per l’ex ministra francese Rachida Dati, processata per corruzione • Meloni e i suoi alleati di governo Salvini, Tajani e Lupi si sono visti a casa della premier per parlare delle elezioni milanesi. Per il momento, però, non è stato raggiunto un accordo sul candidato • Liliana Segre ha lanciato un appello per votare all’unanimità il ddl antisemitismo modificato. La sua proposta per ora è caduta nel vuoto • È arrivato il via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata • Sono scomparsi il cantante trinidadiano Mighty Sparrow (91 anni), il re della musica calypso, e il wrestler britannico Benjamin Satterley (40)
Titoli Corriere della sera: Regeni, condanne a dieci anni la Repubblica: Giustizia per Giulio La Stampa: Garlasco, così Stasi fini incastrato» / Regeni, condannati tre 007 egiziani Il Sole 24 Ore: Petrolio e tassi spaventano i mercati Il Messaggero: Garlasco, ipotesi depistaggio Il Giornale: Vergogna Garlasco Avvenire: Le radici della pace Qn: Giustizia per Giulio Regeni / Condannati tre 007 egiziani Il Fatto: I 5 «terroristi iraniani» / né iraniani né terroristi Leggo: Regeni, condannati tre 007 egiziani Libero: Porcata su Stasi La Verità: «Stasi incastrato con prove false» Il Mattino: Garlasco, la svolta della bici il manifesto: Colpa di Stato il Quotidiano del Sud: Regeni, tre 007 egiziani / condannati a dieci anni Domani: Mezza verità
Un fotomontaggio realizzato con l’intelligenza artificiale che sembra la nuova locandina della serie televisiva "Orange Is the new black" gira sui social. L'immagine invece rappresenta Dario Safina, deputato regionale dem,...
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Per cinque giorni si potrà entrare in un negozio di ottica e trovare anche del vino, assaggiare Barolo che hanno quasi novant’anni, visitare gli antichi orologi civici, mangiare una cena ispirata al territorio o...