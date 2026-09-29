29 Settembre: giustizia per Regeni, Stasi incastrato, vince l'Italia

29/09/2026 07:29:00

E' il 29 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

La Nazionale di calcio si è imposta ad Ankara con un netto 4-1 sulla Turchia. Mancini ora respira

• A Reggio Calabria il centrodestra ha vinto le suppletive con un ampio margine (51 per cento dei voti) mentre Vannacci si è fermato all’11 per cento circa, e il campo largo non ha superato il 36,6

• Si è chiusa l’inchiesta bis su Garlasco. La Procura pavese ha confermato le accuse a Sempio. Ha poi svelato che la prova-chiave del Dna di Chiara Poggi sui pedali della bici di Stasi era inconsistente, e che i Ris lo avevano capito subito

• Tre agenti segreti egiziani sono stati condannati per il rapimento di Giulio Regeni. La corte d’Assise di Roma li ha assolti però dai reati di tortura e di omicidio



• La morte misteriosa di David Rossi è stata ricostruita davanti alla commissione parlamentare che indaga sul caso. Secondo i Ris il manager di Montepaschi sarebbe stato aggredito prima di precipitare dalla finestra dell’ufficio: in pratica, sarebbe stato ucciso

• C’è un nuovo indagato per l’assassinio del giocatore David Bergamini, avvenuto nell’89. Per l’episodio è in carcere la sua fidanzata, che però si sarebbe fatta aiutare dal padre (poi scomparso) e da un parente

• Si riapre il mistero Ustica: la Francia ha annunciato che consegnerà tutti i documenti in suo possesso sulla tragedia dell’aereo caduto nel 1980

• Il centro di Kiev è stato bombardato in pieno giorno dai russi: colpita anche l’Accademia delle Scienze. Ci sono stati morti e feriti

• I servizi segreti danesi hanno lanciato l’allarme su un possibile attacco da parte di Mosca a un paese della Nato

• La Grecia progetta di realizzare in Africa un hub per migranti da rimpatriare

• Nel primo giorno di benzina e gasolio a prezzi calmierati si sono registrate code ai distributori e qualche benzinaio è rimasto a secco. Intanto il governo tratta con Q8 per allargare l’offerta

• Starship, il razzo di Elon Musk, ha raggiunto l’orbita terrestre. Poi però ha interrotto la missione prima del previsto

• In provincia di Salerno un uomo di 53 anni ha ucciso l’anziana madre dopo continui litigi. Poi ha ricoverato il fratello in una casa di comunità e si è costituito

• Un uomo di 29 anni che stava camminando sui binari in una zona vietata è stato travolto e ucciso da un treno. È accaduto alla stazione milanese di Greco-Turro

• Uno stato indiano regala un anello d’oro a ogni donna che decide di partorire in ospedale. L’iniziativa serve a scoraggiare il parto in casa, ancora molto diffuso

• Nuove rivelazioni si abbattono su Netanyahu: il premier israeliano sarebbe stato avvertito da un alto funzionario egiziano dell’imminenza di un attacco a ridosso del 7 ottobre

• Sono stati scarcerati tutti e cinque i cittadini britannici sospettati di aver tentato di organizzare un attentato contro una base della Raf

• L’ex presidente francese François Hollande potrebbe tentare la corsa all’Eliseo per sbarrare la strada a Marine Le Pen

• Sono stati chiesti quattro anni di reclusione per l’ex ministra francese Rachida Dati, processata per corruzione

• Meloni e i suoi alleati di governo Salvini, Tajani e Lupi si sono visti a casa della premier per parlare delle elezioni milanesi. Per il momento, però, non è stato raggiunto un accordo sul candidato

• Liliana Segre ha lanciato un appello per votare all’unanimità il ddl antisemitismo modificato. La sua proposta per ora è caduta nel vuoto

• È arrivato il via libera alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata

• Sono scomparsi il cantante trinidadiano Mighty Sparrow (91 anni), il re della musica calypso, e il wrestler britannico Benjamin Satterley (40)



Titoli

Corriere della sera: Regeni, condanne a dieci anni

la Repubblica: Giustizia per Giulio

La Stampa: Garlasco, così Stasi fini incastrato» / Regeni, condannati tre 007 egiziani

Il Sole 24 Ore: Petrolio e tassi spaventano i mercati

Il Messaggero: Garlasco, ipotesi depistaggio

Il Giornale: Vergogna Garlasco

Avvenire: Le radici della pace

Qn: Giustizia per Giulio Regeni / Condannati tre 007 egiziani

Il Fatto: I 5 «terroristi iraniani» / né iraniani né terroristi

Leggo: Regeni, condannati tre 007 egiziani

Libero: Porcata su Stasi

La Verità: «Stasi incastrato con prove false»

Il Mattino: Garlasco, la svolta della bici

il manifesto: Colpa di Stato

il Quotidiano del Sud: Regeni, tre 007 egiziani / condannati a dieci anni

Domani: Mezza verità





