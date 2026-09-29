"Terre di Sicilia e Tunisia", oltre 800 visitatori al Cretto di Burri: la mostra prosegue a Tunisi

29/09/2026 15:00:00

Oltre 800 visitatori hanno scelto di visitare la mostra Terre di Sicilia e Tunisia, allestita al Museo di Santa Caterina, nel suggestivo contesto del Cretto di Burri a Gibellina. L’esposizione, inaugurata il 5 settembre, si è conclusa il 24 settembre, registrando un significativo interesse da parte del pubblico.

Il progetto ha coinvolto l’Associazione I Colori della Vita di Trapani e l’associazione tunisina Didon & Enée, proponendo attraverso la fotografia un confronto tra Sicilia e Tunisia, territori del Mediterraneo accomunati da secoli di scambi, contaminazioni culturali e tradizioni.

Fotografie e memoria dei territori

Il percorso espositivo ha messo in dialogo fotografie d’epoca, antiche cartoline e immagini contemporanee, raccontando paesaggi rurali, trasformazioni sociali e cambiamenti antropologici che hanno interessato entrambe le sponde del Mediterraneo.

La mostra si è inserita nel programma di Gibellina Off 2026, nell’anno in cui la città è Capitale italiana dell’Arte contemporanea, contribuendo a portare il progetto all’attenzione di un pubblico anche nazionale e internazionale.

«È un mix profondo e contrastato di emozioni. C’è orgoglio e soddisfazione per la grande presenza di pubblico, ben oltre 800 presenze, e per i giudizi positivi ricevuti. È stata sicuramente un’esperienza molto toccante», ha dichiarato Paolo Rizzo, ideatore del progetto, tracciando un bilancio dell’esperienza appena conclusa.

Rizzo ha sottolineato anche il valore della location scelta per l’esposizione: «Aver fatto questa esposizione qui, dietro al Cretto di Burri, e poi entrare nelle sale della chiesa di Santa Caterina a vedere queste fotografie crea sicuramente una grande emozione».

A novembre l’esposizione arriva a Tunisi

La tappa di Gibellina rappresenta soltanto la prima parte del progetto. Terre di Sicilia e Tunisia proseguirà infatti in Tunisia, dove le stesse opere saranno esposte dal 7 al 21 novembre 2026 alla Maison des Arts Belvédère di Tunisi.

La nuova esposizione si svolgerà con il patrocinio del Ministero della Cultura tunisino e dell’Istituto Italiano di Cultura presso l’Ambasciata d’Italia, rafforzando il carattere internazionale del progetto e il dialogo culturale tra Sicilia e Tunisia.



