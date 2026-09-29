Marsala, Open Day alla scuola “RiscopriAmo il Ricamo”

29/09/2026 17:30:00

Un’occasione per avvicinarsi al mondo del ricamo e riscoprire il valore della manualità, della creatività e del tempo dedicato a se stessi. È questo l’obiettivo dell’Open Day della scuola-associazione “RiscopriAmo il Ricamo”, con sede in via L. A. Correale 43.

L’iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere più da vicino un’arte antica che continua a trovare spazio nella vita quotidiana, non soltanto per il suo valore artigianale, ma anche per l’esperienza personale e sociale che può offrire.

Un’attività che aiuta a rallentare

Il ricamo è molto più di una semplice tecnica artigianale. Il gesto dell’ago che segue il filo richiede attenzione, precisione e pazienza e può diventare un momento per rallentare, concentrarsi e ritagliarsi uno spazio personale lontano dalla frenesia quotidiana.

La scelta dei colori, dei materiali e dei motivi stimola inoltre la creatività e consente di esprimere la propria sensibilità attraverso un lavoro concreto e personale.

La soddisfazione di creare con le proprie mani

Uno degli aspetti più apprezzati del ricamo è la possibilità di vedere nascere, punto dopo punto, un lavoro realizzato con le proprie mani. Un percorso che può regalare soddisfazione e gratificazione e trasformare il tempo dedicato all’attività in un momento piacevole e significativo.

Un luogo anche per stare insieme

La scuola rappresenta anche uno spazio di incontro e condivisione. Imparare insieme, confrontarsi, scambiarsi idee e passioni permette di vivere l’esperienza del ricamo anche come occasione di socialità e di relazione.

L’Open Day

Nel corso dell’Open Day sarà possibile conoscere gli insegnanti, osservare le lavorazioni, scoprire i percorsi formativi e avvicinarsi all’arte del ricamo anche senza avere alcuna esperienza precedente.

L’iniziativa vuole essere un invito a riscoprire il valore delle attività manuali e il piacere di dedicare tempo alla creatività, alla concentrazione e alla realizzazione di qualcosa di personale.



