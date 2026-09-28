Tonnara di Scopello, nuovo stop alle attività. La società: “Decisione legata a un contenzioso tra privati”

28/09/2026 11:17:00

Nuovo capitolo nella tormentata vicenda della Tonnara di Scopello. Dopo mesi di ricorsi, sospensive e contenziosi, la società che negli ultimi anni ha gestito le attività del complesso annuncia un nuovo stop.

Secondo quanto comunicato ieri dalla stessa proprietà attraverso i propri canali social, il Tribunale di Trapani avrebbe sospeso la delibera che autorizzava il contratto di locazione attraverso il quale la società ha operato nella Tonnara negli ultimi sei anni.

Una decisione che avrebbe avuto un effetto immediato: il Comune di Castellammare del Golfo ha disposto la cessazione della SCIA, con la conseguente sospensione delle attività.

Il nodo resta il contratto di locazione

La vicenda ruota da tempo attorno alla disponibilità degli immobili della Tonnara e alla validità del titolo con cui la società li gestisce.

Già nei mesi scorsi il Libero Consorzio aveva respinto la richiesta di classificazione della struttura come affittacamere, ritenendo non sufficientemente dimostrata la piena disponibilità degli immobili.

Era seguito il provvedimento del Comune di Castellammare del Golfo che aveva imposto lo stop all'attività ricettiva. Il Tar, in estate, aveva però concesso una sospensione cautelare, consentendo alla struttura di continuare a lavorare nel pieno della stagione turistica, in attesa dell'esame della controversia.

Adesso interviene un nuovo passaggio, questa volta sul versante civile.

La società: “Contenzioso estraneo alla nostra gestione”

Nel messaggio pubblicato ieri, la società sottolinea che la decisione nasce da “un contenzioso legale tra privati, del tutto estraneo alla nostra gestione”.

Secondo la ricostruzione fornita dalla proprietà, la sospensione della delibera autorizzativa del contratto di locazione avrebbe fatto venir meno, almeno temporaneamente, il presupposto sul quale si basava l'attività svolta all'interno della Tonnara.

Da qui il successivo intervento del Comune sulla SCIA.

La società rivendica di avere sempre operato regolarmente, dichiarando di essere stata in possesso di tutte le autorizzazioni richieste, comprese SCIA e CIN, e di avere mantenuto una piena regolarità fiscale.

Annunciate azioni legali

I gestori annunciano inoltre una reazione sul piano giudiziario.

“Abbiamo dato mandato ai nostri legali di procedere in tutte le sedi giudiziarie contro chi ha diffuso notizie false e diffamatorie”, si legge nella nota.

La società fa inoltre sapere di attendere la decisione del giudice del reclamo, passaggio che potrebbe incidere ancora una volta sulla possibilità di proseguire le attività.

Nel frattempo il team assicura assistenza ai clienti e, in particolare, alle coppie che avevano programmato matrimoni ed eventi nella struttura.

Una vicenda che continua a complicarsi

Il punto, insomma, resta lo stesso: chi può legittimamente disporre degli immobili e a quale titolo?

Dietro il fascino di uno dei luoghi più celebri della costa trapanese continua così una battaglia fatta di contratti, comproprietà, ricorsi, sospensive e provvedimenti amministrativi.

E per la Tonnara di Scopello, dopo un'estate salvata in extremis dal Tar, l'autunno si apre con un'altra serrata. Almeno per il momento.



