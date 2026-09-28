Revisione veicoli, a Trapani e Mazara il corso obbligatorio per gli ispettori

28/09/2026 16:00:00

Sono aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento periodico rivolto agli ispettori dei centri di controllo privati. A organizzarlo è l’Ente di Istruzione e Formazione Professionale Futura, che propone il percorso previsto per gli ispettori dei centri di revisione, chiamati a frequentare l’aggiornamento ogni tre anni per mantenere l’abilitazione e l’iscrizione al Registro Unico degli Ispettori (RUI).

Il corso si terrà il 19, 20, 26 e 27 ottobre 2026, per una durata complessiva di 20 ore. Le lezioni saranno organizzate con una formula mista: una parte delle attività sarà svolta a distanza, mentre i moduli per i quali è richiesta la presenza si terranno nelle sedi di Trapani e Mazara del Vallo.

Il programma aggiornato alle nuove disposizioni

Il percorso formativo è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni introdotte dal Decreto ministeriale 28 novembre 2025, n. 501, che ha aggiornato la disciplina relativa alla formazione e all’aggiornamento degli ispettori.

Il corso è rivolto agli ispettori abilitati alla revisione dei veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate, in possesso del titolo di Responsabile tecnico/Ope Legis oppure della qualifica di Ispettore di tipo B.

L’aggiornamento periodico rappresenta un adempimento necessario per il mantenimento dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione al Registro Unico degli Ispettori.

Come iscriversi

Per conoscere le modalità di iscrizione e ottenere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Futura www.futuraformazione.eu oppure rivolgersi direttamente alla sede di via Alcamo 84, a Trapani.

L’ente è inoltre contattabile al numero 0923 780347 o all’indirizzo e-mail sicurezza@futuraformazione.eu.



