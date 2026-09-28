Lo Sport: Calcio, Trapani e Marsala festeggiano - Futsal, il derby di Coppa ai rigori va al Mazara

28/09/2026 06:00:00

Calcio serie D: il Trapani ritrova il sorriso e la vittoria imponendosi per 1-0 sul campo del Ragusa nella quinta giornata del campionato di Serie D girone I. L'esordio del nuovo tecnico Misiti si tinge subito di tinte positive, regalando ai granata i primi tre punti stagionali e risollevando un ambiente reduce da una settimana assai complicata, segnata dall'esonero di mister Aronica. A decidere la contesa ci ha pensato Lamin Jallow con una zampata sul finire del primo tempo, coronando una frazione giocata con grande determinazione. Nonostante il successo, il Trapani resta per il momento in coda alla classifica, passando da -5 a -2. Domenica prossima l'asticella si alzerà notevolmente: sul cammino dei trapanesi arriverà la supersfida contro la corazzata Reggina, un test cruciale per misurare le reali ambizioni di risalita della squadra e dare continuità a questo prezioso ed inatteso blitz esterno.

Calcio Eccellenza: il Marsala 1912 fa la voce grossa nel big match della terza giornata di Eccellenza, espugnando il difficile campo di Cammarata con un prezioso 1-0 contro il Kamarat. La squadra guidata da mister Vincenzo Giannusa ha disputato una gara intelligente e ordinata, sbloccando l'equilibrio al 21' della ripresa grazie a un colpo di testa imperioso del bomber Vincenzo Manfrè, lesto a deviare in rete un corner battuto dalla sinistra. Il primo tempo aveva registrato grande equilibrio e poche vere emozioni, fatta eccezione per una conclusione alta di Owusu e una bella girata di Carbonaro sventata in tuffo dal portiere locale Dolenti. Nella ripresa gli azzurri hanno alzato il baricentro, trovando il varco giusto con l'esperienza dei propri uomini chiave e blindando il vantaggio senza correre particolari pericoli fino al triplice fischio. Tre punti d'oro che proiettano il Marsala a una sola lunghezza dalla vetta, attualmente coabitata da Castellammare e Montelepre, che domenica prossima farà visita proprio agli azzurri al "Nino Lombardo Angotta" in un altro scontro d'altissima quota. Immagine SSd Marsala 1912: Manfrè.

Basket: la Nuova Pallacanestro Marsala gioca ventisette minuti alla pari ma cede nel finale, uscendo sconfitta per 89-65 dal campo del Nova Basket nel campionato di Serie C. L'approccio dei lilibetani è eccellente: la squadra scende in campo con il piglio giusto, mostrando intensità, organizzazione e tenendo testa ai padroni di casa per oltre tre quarti di gara. Il match cambia improvvisamente inerzia in seguito all'espulsione di un giocatore locale e al successivo fallo tecnico fischiato alla panchina di casa. Da quel momento, il Nova Basket si ricompatta aumentando l'aggressività difensiva e trovando fluidità in attacco, mentre la formazione marsalese si disunisce progressivamente, perdendo lucidità, ritmo e subendo un passivo pesante nel parziale conclusivo. Capitan Grillo e i suoi dovranno ripartire dalle buone indicazioni mostrate nella prima parte del match, lavorando sulla tenuta mentale nei momenti caldi. Domenica 4 ottobre, al PalaMedipower, ci sarà subito l'occasione del riscatto casalingo contro gli Svincolati Milazzo.

Futsal: il Marsala Futsal sfiora l'impresa al Palasport San Carlo nel ritorno del secondo turno di Coppa Divisione, ribaltando il 7-4 dell'andata contro il Futsal Mazara ma arrendendosi soltanto alla lotteria dei calci di rigore. Gli azzurri di mister Giuseppe Fiorenza interpretano la sfida con un piglio straordinario, imponendosi per 5-2 nei tempi regolamentari grazie a una prestazione corale di altissimo spessore tecnico e caratteriale che cancella il passivo dei primi quaranta minuti. Il match si sposta così sul filo dei nervi e dell'equilibrio assoluto, prolungandosi fino ai tiri ad oltranza dal dischetto. A spuntarla, alla fine, è il Futsal Mazara con il punteggio complessivo di 5-4, strappando il pass qualificazione. Nonostante l'eliminazione amara, il Marsala Futsal esce tra gli scroscianti applausi del proprio pubblico, consapevole di aver messo in campo una reazione d'orgoglio e di possedere le qualità per recitare un ruolo da assoluta protagonista nel prosieguo della stagione ufficiale. In foto di copertina il Futsal Mazara 2020, di seguito il Marsala Futsal 2012.

Volley: la Sigel Seap Marsala Volley chiude al terzo posto il proprio precampionato al termine del 4° Memorial Pietro Murania, disputato al PalaEgogreen di Agrigento. Un quadrangolare ricco di indicazioni per coach Dino Guadalupi, utile a oliare i meccanismi a una settimana dal fischio d'inizio del campionato di Serie A2. Nel test inaugurale del mattino contro la Tonno Callipo Vibo Valentia (formazione di Serie A3), le lilybetane hanno mostrato sprazzi di buon gioco ma anche troppe amnesie, cedendo 2-8 dopo aver lottato ai vantaggi nel primo set (28-26) ed essersi fatte rimontare dal 18-16 nel secondo. Decisamente più autoritario il volto mostrato nel pomeriggio nella finale per il terzo posto contro il CS Gym Volley Lussemburgo, superato con un netto 2-0 (25-14, 25-20) grazie al prezioso minutaggio concesso a tutta la rosa. Il trofeo è stato infine conquistato dalla Tonno Callipo, impostasi in finale sull'Akademia Messina. Per la Sigel Seap il tempo dei test è ufficialmente terminato: domenica 4 ottobre si scende in campo per i primi punti pesanti della nuova stagione.



