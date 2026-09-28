RMC101 protagonista al Cous Cous Fest: dieci giorni on air da San Vito Lo Capo

28/09/2026 11:30:00

RMC101 ancora una volta protagonista al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, con una presenza costante per dieci giorni on air nel cuore di uno degli eventi più importanti e conosciuti della Sicilia.

Per tutta la durata del Festival, RMC101 ha accompagnato il pubblico con la propria musica e con le dirette serali in pre-concerto, entrando ogni sera nell’atmosfera dei grandi spettacoli in programma.

La musica di RMC101 è stata protagonista direttamente dal palco spiaggia, diffusa prima dei concerti e degli spettacoli serali, creando il clima e l’energia che hanno accompagnato il pubblico verso gli appuntamenti più attesi.

Sul palco del Cous Cous Fest si sono alternati, tra gli altri, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Gaetano Curreri, Lello Analfino e tanti altri protagonisti della musica e dello spettacolo, in un programma ricco che per dieci giorni ha animato San Vito Lo Capo.

Le dirette di RMC101 hanno raccontato soprattutto l’attesa del grande spettacolo: musica, pubblico e l’atmosfera unica del Festival, con la radio presente ogni sera direttamente nel cuore dell’evento.

Per dieci giorni on air, RMC101 ha così portato il proprio sound al Cous Cous Fest, creando un filo diretto tra la radio, il palco spiaggia e le migliaia di persone presenti a San Vito Lo Capo.

Al Cous Cous Fest protagonista anche Tp24 con la presentazione del documentario "Il Paradiso Salvato", realizzato dal direttore Giacomo Di Girolamo e Nicola Biondo, che racconta il pericolo scampato del petrolchimico a Macari.

Un ringraziamento particolare va a Feedback, per un’organizzazione impeccabile, attenta e professionale, capace di coordinare con grande precisione una manifestazione così complessa, articolata e ricca di appuntamenti.

La presenza al Cous Cous Fest conferma ancora una volta la volontà di RMC101 di essere nei luoghi dei grandi eventi, accanto al pubblico e alla musica.

Dieci giorni on air. Dieci giorni con la musica di RMC101 dal palco spiaggia del Cous Cous Fest.



