Trapani, infermieri in lutto: è morta Vincenza Fontebrera

28/09/2026 22:35:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Vincenza Fontebrera, infermiera dell’Asp di Trapani.

Nata l’8 ottobre 1964, ha lavorato presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove era conosciuta e stimata da colleghi e operatori sanitari.

A darne notizia è il Nursind Trapani, che la ricorda come una professionista molto amata, capace di affrontare con forza e grande voglia di vivere la malattia che l’aveva colpita.

«Lascia un vuoto nella nostra Azienda Asp di Trapani e nel nostro ambiente di lavoro, ma soprattutto nei cuori di chi la conosceva bene», scrive il sindacato, ricordandone la determinazione e il coraggio.