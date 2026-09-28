Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
28/09/2026 22:35:00

Trapani, infermieri in lutto: è morta Vincenza Fontebrera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/trapani-infermieri-in-lutto-e-morta-vincenza-fontebrera-450.jpg

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Vincenza Fontebrera, infermiera dell’Asp di Trapani.

 

Nata l’8 ottobre 1964, ha lavorato presso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove era conosciuta e stimata da colleghi e operatori sanitari.

 

A darne notizia è il Nursind Trapani, che la ricorda come una professionista molto amata, capace di affrontare con forza e grande voglia di vivere la malattia che l’aveva colpita.

 

«Lascia un vuoto nella nostra Azienda Asp di Trapani e nel nostro ambiente di lavoro, ma soprattutto nei cuori di chi la conosceva bene», scrive il sindacato, ricordandone la determinazione e il coraggio.

 


Se ne sono andati | 2026-09-28 09:26:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/marsala-addio-ad-angelo-gentile-250.jpg

Marsala, addio ad Angelo Gentile

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Angelo Gentile, di 78 anni. È deceduto sabato 26 settembre 2026. La salma si trova presso la propria abitazione. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 28...

Se ne sono andati | 2026-09-25 15:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/trapani-addio-al-dottore-piero-anselmo-250.jpg

Trapani, addio al dottore Piero Anselmo

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Pietro “Piero” Anselmo, di 74 anni. Nato il 29 giugno 1952, è deceduto il 24 settembre 2026, assistito amorevolmente dai suoi familiari. Ne danno il triste...