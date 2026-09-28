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Cronaca

» Sanità
28/09/2026 20:23:00

C'è un'altra Tac all'ospedale di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/1790620525-0-c-e-un-altra-tac-all-ospedale-di-trapani.jpg

Inaugurata questa mattina all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, alla presenza del commissario straordinario dell'ASP Trapani, una seconda TAC, con un nuovo software cardiologico di ultima generazione. 

 

L’apparecchiatura, installata all'Unità operativa di Radiodiagnostica, è stata dedicata, alla presenza della madre, Antonella Pantaleo, al tecnico di radiologia dell’ASP Luciano Crapisi, che ha perso la vita pochi mesi fa in un tragico incidente stradale.


Già utilizzata per i pazienti ricoverati, da gennaio sarà disponibile anche per gli utenti esterni.

 



Sanità | 2026-09-28 20:23:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/c-e-un-altra-tac-all-ospedale-di-trapani-250.jpg

C'è un'altra Tac all'ospedale di Trapani

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Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
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PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

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