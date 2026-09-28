C'è un'altra Tac all'ospedale di Trapani

Inaugurata questa mattina all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, alla presenza del commissario straordinario dell'ASP Trapani, una seconda TAC, con un nuovo software cardiologico di ultima generazione.
Proteggere neonati e lattanti dal virus respiratorio sinciziale e ridurre il rischio di bronchiolite e forme respiratorie gravi. È l’obiettivo della terza campagna di immunizzazione promossa dall’ASP di Trapani contro il virus...
Inaugurazione sabato 26 settembre alle 18:00, in piazza G. Marconi 8. La rete nazionale di assistenza domiciliare, attiva dal 1993, apre un nuovo punto di riferimento per famiglie, anziani e persone fragili del...
Per cinque giorni si potrà entrare in un negozio di ottica e trovare anche del vino, assaggiare Barolo che hanno quasi novant’anni, visitare gli antichi orologi civici, mangiare una cena ispirata al territorio o...