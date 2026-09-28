Meteo Sicilia oggi 28 settembre: sole e clima mite a Trapani e Marsala. La stabilità continua

28/09/2026 08:04:00

Settembre si avvia alla conclusione senza fretta di consegnare le chiavi all’autunno. Oggi, lunedì 28 settembre, sulla Sicilia prevalgono condizioni di tempo stabile, con sole e poche nuvole. Nel Trapanese sarà una giornata asciutta e gradevole: 26-27 gradi tra Trapani e Marsala, venti deboli o moderati e mare poco mosso.

Non sono previste piogge significative e non ci sono allerte meteo per la giornata odierna.

Trapani, sole e 27 gradi

A Trapani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per quasi tutta la giornata.

Questa mattina la temperatura è attorno ai 18-20 gradi, mentre nelle ore centrali si raggiungeranno 26-27 gradi. Nessuna precipitazione prevista.

Il vento partirà dai quadranti orientali, debole, per diventare variabile nelle ore centrali e disporsi poi da Nord e Nord-Est nel pomeriggio, con raffiche generalmente inferiori ai 20 km/h.

Marsala, 27 gradi e cielo quasi sereno

Condizioni molto simili a Marsala, dove il cielo resterà sereno o poco nuvoloso.

Le temperature saranno comprese tra circa 19-20 gradi nelle ore più fresche e 26-27 gradi nel pomeriggio.

Il vento soffierà inizialmente da Est e Sud-Est, moderato soprattutto durante la mattinata, per poi indebolirsi e ruotare verso Sud e successivamente verso Nord in serata.

Pioggia? Praticamente fuori dal programma.

Mare tranquillo lungo la costa

Buone notizie anche per chi deve muoversi per mare.

Davanti a Trapani il mare sarà poco mosso, con onde generalmente nell’ordine dei 20-30 centimetri.

Ancora più tranquillo il quadro davanti a Marsala, dove il mare sarà calmo o quasi calmo, con onde attorno ai 20 centimetri.

Anche tra le Egadi le condizioni resteranno favorevoli. Una di quelle giornate in cui il Mediterraneo sembra voler recuperare qualche punto dopo gli scherzi delle settimane scorse.

Sicilia, nessuna pioggia significativa

Sul resto dell’Isola prevalgono condizioni di alta pressione e stabilità.

Non sono previsti fenomeni significativi né temporali organizzati. Qualche nube potrà comparire soprattutto nelle ore pomeridiane, ma senza conseguenze particolari.

La Protezione Civile indica per oggi assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta.

Martedì e mercoledì ancora sole

La stabilità continuerà anche martedì 29 e mercoledì 30 settembre.

Nel Trapanese le temperature resteranno attorno ai 26-28 gradi, con minime più fresche, soprattutto nelle zone interne.

A Trapani sono previste massime di circa 27 gradi, mentre Marsala resterà sui 26-27.

Il sole continuerà ad avere parecchio spazio e le precipitazioni saranno molto poco probabili.

Anche ottobre comincia con il bel tempo

Giovedì 1 ottobre il quadro non dovrebbe cambiare molto: ancora sole sulla Sicilia occidentale e temperature intorno ai 27 gradi.

Le prime variazioni potrebbero arrivare tra venerdì e il fine settimana, quando aumenterà la nuvolosità e tornerà qualche possibilità di pioggia, soprattutto da domenica. È però una tendenza ancora da confermare.

Il cambiamento significativo, dunque, non è imminente: almeno fino a giovedì la Sicilia occidentale resterà sotto condizioni prevalentemente stabili.

L’autunno, evidentemente, sa che in Sicilia conviene arrivare con calma.



