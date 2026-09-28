Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
28/09/2026 08:04:00

Meteo Sicilia oggi 28 settembre: sole e clima mite a Trapani e Marsala. La stabilità continua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/1790575566-0-meteo-sicilia-oggi-28-settembre-sole-e-clima-mite-a-trapani-e-marsala-la-stabilita-continua.jpg

Settembre si avvia alla conclusione senza fretta di consegnare le chiavi all’autunno. Oggi, lunedì 28 settembre, sulla Sicilia prevalgono condizioni di tempo stabile, con sole e poche nuvole. Nel Trapanese sarà una giornata asciutta e gradevole: 26-27 gradi tra Trapani e Marsala, venti deboli o moderati e mare poco mosso.

Non sono previste piogge significative e non ci sono allerte meteo per la giornata odierna.

 

Trapani, sole e 27 gradi

A Trapani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per quasi tutta la giornata.

Questa mattina la temperatura è attorno ai 18-20 gradi, mentre nelle ore centrali si raggiungeranno 26-27 gradi. Nessuna precipitazione prevista.

 

Il vento partirà dai quadranti orientali, debole, per diventare variabile nelle ore centrali e disporsi poi da Nord e Nord-Est nel pomeriggio, con raffiche generalmente inferiori ai 20 km/h.

 

Marsala, 27 gradi e cielo quasi sereno

Condizioni molto simili a Marsala, dove il cielo resterà sereno o poco nuvoloso.

Le temperature saranno comprese tra circa 19-20 gradi nelle ore più fresche e 26-27 gradi nel pomeriggio.

Il vento soffierà inizialmente da Est e Sud-Est, moderato soprattutto durante la mattinata, per poi indebolirsi e ruotare verso Sud e successivamente verso Nord in serata.

Pioggia? Praticamente fuori dal programma.

 

Mare tranquillo lungo la costa

Buone notizie anche per chi deve muoversi per mare.

Davanti a Trapani il mare sarà poco mosso, con onde generalmente nell’ordine dei 20-30 centimetri.

Ancora più tranquillo il quadro davanti a Marsala, dove il mare sarà calmo o quasi calmo, con onde attorno ai 20 centimetri.

Anche tra le Egadi le condizioni resteranno favorevoli. Una di quelle giornate in cui il Mediterraneo sembra voler recuperare qualche punto dopo gli scherzi delle settimane scorse.

 

Sicilia, nessuna pioggia significativa

Sul resto dell’Isola prevalgono condizioni di alta pressione e stabilità.

Non sono previsti fenomeni significativi né temporali organizzati. Qualche nube potrà comparire soprattutto nelle ore pomeridiane, ma senza conseguenze particolari.

La Protezione Civile indica per oggi assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta.

 

Martedì e mercoledì ancora sole

La stabilità continuerà anche martedì 29 e mercoledì 30 settembre.

Nel Trapanese le temperature resteranno attorno ai 26-28 gradi, con minime più fresche, soprattutto nelle zone interne.

A Trapani sono previste massime di circa 27 gradi, mentre Marsala resterà sui 26-27.

Il sole continuerà ad avere parecchio spazio e le precipitazioni saranno molto poco probabili.

 

Anche ottobre comincia con il bel tempo

Giovedì 1 ottobre il quadro non dovrebbe cambiare molto: ancora sole sulla Sicilia occidentale e temperature intorno ai 27 gradi.

Le prime variazioni potrebbero arrivare tra venerdì e il fine settimana, quando aumenterà la nuvolosità e tornerà qualche possibilità di pioggia, soprattutto da domenica. È però una tendenza ancora da confermare.

Il cambiamento significativo, dunque, non è imminente: almeno fino a giovedì la Sicilia occidentale resterà sotto condizioni prevalentemente stabili.

L’autunno, evidentemente, sa che in Sicilia conviene arrivare con calma.









Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...