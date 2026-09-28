Trapani, Tribunale e Commercialisti firmano convenzione per la formazione dei tirocinanti

28/09/2026 00:00:00

È stata sottoscritta il 24 settembre 2026 la Convenzione per la formazione e l’orientamento dei tirocinanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Trapani, stipulata tra il Tribunale di Trapani e l’Ordine professionale.

L’accordo nasce con l’obiettivo di favorire l’avvicinamento dei giovani professionisti alla realtà concreta dell’attività giudiziaria, attraverso un percorso di formazione da svolgere direttamente all’interno degli uffici del Tribunale.

Il tirocinio nelle procedure giudiziarie

Il tirocinio sarà svolto presso il Tribunale di Trapani e riguarderà, in particolare, il settore delle esecuzioni mobiliari e immobiliari, delle procedure concorsuali e della crisi d’impresa.

Il percorso è rivolto ai tirocinanti Dottori Commercialisti che intendano acquisire una formazione specifica anche attraverso l’esperienza all’interno dell’Ufficio giudiziario.

Per accedere al tirocinio, il praticante dovrà presentare domanda, congiuntamente al Professionista presso il quale svolge la pratica professionale, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale di Trapani.

Nella domanda potranno essere indicati anche eventuali ulteriori titoli ritenuti attinenti alle caratteristiche del tirocinio, come indirizzi di specializzazione, pubblicazioni, partecipazione a incontri di studio o convegni.

Il programma e i tutor

Il programma di tirocinio sarà predisposto da una commissione composta dal Presidente del Tribunale e dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o dai rispettivi delegati.

Per ogni tirocinante verrà inoltre predisposto uno specifico progetto formativo. Il progetto dovrà indicare un Magistrato e un Dottore Commercialista quali affidatari e tutor del tirocinante presso il Tribunale, con il compito di rappresentare i riferimenti didattici e organizzativi durante il percorso.

Nel progetto saranno inoltre definiti il percorso formativo e le modalità di svolgimento del tirocinio, compresa l’indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso l’Ufficio giudiziario.

L’iniziativa punta così a integrare la formazione professionale dei futuri commercialisti con un’esperienza diretta nel settore giudiziario, in particolare negli ambiti delle procedure esecutive, concorsuali e della crisi d’impresa.



