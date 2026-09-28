Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
28/09/2026 02:00:00

Alcamo, idee nel cassetto cercarsi: arriva il BCC innovation Festival

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/alcamo-idee-nel-cassetto-cercarsi-arriva-il-bcc-innovation-festival-450.jpg

Un’idea può essere buona. Può perfino essere ottima. Il problema, spesso, è capire come trasformarla in un’impresa, trovare le risorse, incontrare le persone giuste e soprattutto evitare che rimanga per anni nel famoso cassetto.

È proprio a chi ha un progetto da sviluppare che si rivolge il BCC Innovation Festival, che martedì 29 settembre farà tappa ad Alcamo. L’appuntamento è alle 17.30 alla Cittadella dei Giovani ed è l’unica tappa siciliana del tour territoriale promosso dal Gruppo BCC Iccrea. A organizzarla sul territorio è la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale.

Dall’idea all’impresa

Il Festival, arrivato alla quinta edizione, punta a mettere in contatto idee, startup, imprese, investitori e soggetti che si occupano di innovazione.

Non occorre presentarsi con un prodotto tecnologico già pronto. Il bando è aperto anche a progetti ancora nella fase iniziale e riguarda diversi settori: dall’agritech al foodtech, dal fintech alla manifattura fino ai servizi. A contare saranno soprattutto il potenziale dell’idea, la possibilità di svilupparla e la sua capacità di crescere sul mercato.

Nelle prime quattro edizioni il BCC Innovation Festival ha raccolto oltre 900 candidature, selezionato 300 progetti ad alto potenziale e premiato 25 iniziative.

Il nuovo bando è rivolto alle proposte nel campo dell’innovation technology e prevede, per i progetti selezionati, un percorso di crescita, incubazione e accompagnamento verso il mercato, con formazione, networking e occasioni di confronto con investitori e acceleratori.

L’incontro di Alcamo

Durante l’appuntamento saranno spiegati concretamente i passaggi necessari per partecipare al Festival, i criteri di selezione e le opportunità disponibili per chi vuole sviluppare un progetto imprenditoriale.

Ad aprire i lavori sarà Nicola La Rocca, vice direttore generale della Banca Don Rizzo. Interverranno poi Sebastiano Barbanti e Carmine Cammarano, della Divisione Digital Innovation e Multichannel di Iccrea.

Tra gli ospiti anche Manfredi Domina, docente aggiunto alla LUMSA di Palermo e CEO e co-founder della legal tech company Keplera; Roberto Ragonese, CEO e co-founder di Talent Players; ed Elisa Soru, Business Development & Operations Manager di Gate Rei.

Soru presenterà anche INNsula, l’infrastruttura territoriale pensata per sostenere l’innovazione nella Valle del Belìce attraverso la collaborazione tra Gate Rei, GAL Valle del Belìce, CRESM e Comune di Partanna.

Candidature fino al 10 ottobre

L’obiettivo della Banca Don Rizzo è accompagnare chi vuole fare impresa anche oltre la semplice valutazione finanziaria: mettere in relazione competenze e risorse, far conoscere le agevolazioni disponibili e favorire l’incontro con partner e investitori.

Il percorso, quindi, non si esaurisce nella selezione dei vincitori. Anche i progetti che non arriveranno alla fase finale potranno utilizzare l’esperienza per affinare l’idea e costruire nuove relazioni.

Le candidature resteranno aperte fino al 10 ottobre 2026. Possono partecipare sia persone con un progetto ancora in fase di ideazione, sia startup e imprese già costituite interessate a sviluppare nuovi percorsi di crescita.

La partecipazione all’appuntamento di martedì 29 settembre, alle 17.30 alla Cittadella dei Giovani di Alcamo, è libera.









Native | 28/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2026/1790333486-0-sul-portone-del-tuo-palazzo-compare-un-avviso-prima-che-sparisca-fai-queste-tre-cose.jpg

Sul portone del tuo palazzo compare un avviso. Prima che sparisca, fai...

Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi