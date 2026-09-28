Alcamo, idee nel cassetto cercarsi: arriva il BCC innovation Festival

28/09/2026 02:00:00

Un’idea può essere buona. Può perfino essere ottima. Il problema, spesso, è capire come trasformarla in un’impresa, trovare le risorse, incontrare le persone giuste e soprattutto evitare che rimanga per anni nel famoso cassetto.

È proprio a chi ha un progetto da sviluppare che si rivolge il BCC Innovation Festival, che martedì 29 settembre farà tappa ad Alcamo. L’appuntamento è alle 17.30 alla Cittadella dei Giovani ed è l’unica tappa siciliana del tour territoriale promosso dal Gruppo BCC Iccrea. A organizzarla sul territorio è la Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale.

Dall’idea all’impresa

Il Festival, arrivato alla quinta edizione, punta a mettere in contatto idee, startup, imprese, investitori e soggetti che si occupano di innovazione.

Non occorre presentarsi con un prodotto tecnologico già pronto. Il bando è aperto anche a progetti ancora nella fase iniziale e riguarda diversi settori: dall’agritech al foodtech, dal fintech alla manifattura fino ai servizi. A contare saranno soprattutto il potenziale dell’idea, la possibilità di svilupparla e la sua capacità di crescere sul mercato.

Nelle prime quattro edizioni il BCC Innovation Festival ha raccolto oltre 900 candidature, selezionato 300 progetti ad alto potenziale e premiato 25 iniziative.

Il nuovo bando è rivolto alle proposte nel campo dell’innovation technology e prevede, per i progetti selezionati, un percorso di crescita, incubazione e accompagnamento verso il mercato, con formazione, networking e occasioni di confronto con investitori e acceleratori.

L’incontro di Alcamo

Durante l’appuntamento saranno spiegati concretamente i passaggi necessari per partecipare al Festival, i criteri di selezione e le opportunità disponibili per chi vuole sviluppare un progetto imprenditoriale.

Ad aprire i lavori sarà Nicola La Rocca, vice direttore generale della Banca Don Rizzo. Interverranno poi Sebastiano Barbanti e Carmine Cammarano, della Divisione Digital Innovation e Multichannel di Iccrea.

Tra gli ospiti anche Manfredi Domina, docente aggiunto alla LUMSA di Palermo e CEO e co-founder della legal tech company Keplera; Roberto Ragonese, CEO e co-founder di Talent Players; ed Elisa Soru, Business Development & Operations Manager di Gate Rei.

Soru presenterà anche INNsula, l’infrastruttura territoriale pensata per sostenere l’innovazione nella Valle del Belìce attraverso la collaborazione tra Gate Rei, GAL Valle del Belìce, CRESM e Comune di Partanna.

Candidature fino al 10 ottobre

L’obiettivo della Banca Don Rizzo è accompagnare chi vuole fare impresa anche oltre la semplice valutazione finanziaria: mettere in relazione competenze e risorse, far conoscere le agevolazioni disponibili e favorire l’incontro con partner e investitori.

Il percorso, quindi, non si esaurisce nella selezione dei vincitori. Anche i progetti che non arriveranno alla fase finale potranno utilizzare l’esperienza per affinare l’idea e costruire nuove relazioni.

Le candidature resteranno aperte fino al 10 ottobre 2026. Possono partecipare sia persone con un progetto ancora in fase di ideazione, sia startup e imprese già costituite interessate a sviluppare nuovi percorsi di crescita.

La partecipazione all’appuntamento di martedì 29 settembre, alle 17.30 alla Cittadella dei Giovani di Alcamo, è libera.



