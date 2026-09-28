Erice, il CAI compie dieci anni: tre giorni tra trekking, arrampicata e natura

28/09/2026 11:33:00

Una parete per arrampicare in piazza, una mostra sulla biodiversità siciliana e un cammino che da Trapani arriverà fino a Scopello, passando per Erice, Macari e lo Zingaro. Il CAI di Erice e Agroericino festeggia i suoi primi dieci anni portando la montagna nel centro storico e, soprattutto, riportando le persone sui sentieri.

Dal 2 al 4 ottobre Erice ospiterà “Erice Outdoor e Biodiversità”, tre giornate di trekking, arrampicata, laboratori ambientali e incontri dedicati al rapporto tra turismo e tutela del territorio.

Il centro della manifestazione sarà tra Palazzo Sales e Piazza A. Zichichi, mentre il programma escursionistico si allargherà ai Monti di Trapani e al Sentiero Italia CAI. L'inaugurazione è prevista venerdì 2 ottobre alle 10 a Palazzo Sales.

Una mostra sulla biodiversità siciliana

Per tutte e tre le giornate, dalle 9.30 alle 18, Palazzo Sales ospiterà una mostra immersiva dedicata alla biodiversità della Sicilia, curata dall'Osservatorio Regionale della Biodiversità Siciliana e dal Servizio 3 Aree Naturali Protette della Regione.

Il percorso è pensato anche per scuole e famiglie e permetterà di conoscere gli ecosistemi e il patrimonio naturale dell'Isola, con particolare attenzione alla tutela delle aree naturali protette. L'ingresso è gratuito.

Sempre a Palazzo Sales, bambini e ragazzi potranno partecipare gratuitamente ai laboratori di educazione ambientale proposti dal CEA Lilibeo di Marsala.

Ci sarà inoltre un desk del CAI Erice e Agroericino e del Sentiero Italia CAI, dove sarà possibile conoscere itinerari, iniziative e opportunità per esplorare a piedi l'Agro Ericino e la Sicilia occidentale.

Arrampicata gratuita in piazza

Una delle attività più immediate sarà quella proposta in Piazza A. Zichichi. Per tutta la durata della manifestazione, dalle 9.30 alle 13.30, sarà allestita una parete sulla quale bambini, ragazzi, studenti e adulti potranno provare gratuitamente l'arrampicata sportiva.

Le prove sono rivolte ai principianti e saranno curate da Dolmen Climb Trapani, con l'assistenza di personale qualificato.

Tre giorni lungo il Sentiero Italia

Il decennale si festeggia naturalmente anche camminando. Venerdì prenderà il via un percorso di tre giorni lungo quattro tappe del Sentiero Italia CAI: Trapani–Funivia, Erice–Baita CAI, Macari–El Bahira e il tratto tra la Riserva dello Zingaro e Scopello.

Il cammino sarà promosso e assistito dagli accompagnatori del CAI Sicilia e del CAI Erice. L'iniziativa è riservata ai soci CAI aderenti in Sicilia, con la possibilità di partecipare anche a una sola giornata di escursione.

I non soci interessati potranno prendere parte alle attività previa adesione al CAI Erice.

Durante il percorso è prevista anche una sosta a Custonaci, alla Grotta Mangiapane, per il saluto istituzionale del sindaco agli escursionisti.

Per turisti e visitatori ci sarà inoltre la possibilità di prenotare escursioni, esperienze outdoor e attività di arrampicata in falesia. Le proposte saranno pubblicate sul portale West of Sicily del Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

Il confronto sul turismo sostenibile

Venerdì 2 ottobre, dalle 16 alle 18.30, la Sala Feynman dell'Istituto Rabi–San Rocco ospiterà il convegno “Turismo Outdoor & Biodiversità”, inserito nelle celebrazioni ufficiali del decennale. La partecipazione è su invito.

L'incontro metterà attorno allo stesso tavolo istituzioni, esperti, associazioni ambientaliste e operatori turistici. Al centro ci saranno la tutela della biodiversità e delle aree della Rete Natura 2000, la fruizione responsabile della montagna, l'outdoor education e lo sviluppo di forme di turismo sostenibile e a basso impatto nei parchi e nelle riserve.

Una seconda parte sarà invece dedicata alla storia del CAI nel territorio. La sezione di Erice e Agroericino compie dieci anni, ma le radici del Club Alpino Italiano nel Trapanese sono decisamente più lontane: secondo le fonti d'archivio disponibili risalgono al 1899.

Sarà anche l'occasione per ragionare sul futuro dell'area montana di Erice e delle aree naturali protette della provincia.

Sabato ancora attività, attesa per la tavola rotonda

Sabato 3 ottobre continueranno le attività gratuite tra Piazza A. Zichichi e Palazzo Sales: arrampicata per principianti, laboratori di educazione ambientale, mostra immersiva sulla biodiversità e presentazione delle proposte escursionistiche del territorio.

È prevista anche una tavola rotonda sul futuro del turismo outdoor nella Sicilia occidentale, con il coinvolgimento del Distretto Turistico, tour operator specializzati, guide ambientali escursionistiche e operatori locali.

Il programma di questo incontro deve però essere ancora definito: orario, sede, partecipanti e modalità di accesso saranno comunicati successivamente.

Domenica l'arrivo a Scopello

Domenica 4 ottobre sarà l'ultima giornata della manifestazione. Famiglie, giovani, residenti e visitatori potranno ancora provare l'arrampicata, visitare la mostra sulla biodiversità e partecipare ai laboratori e alle attività divulgative di Palazzo Sales.

Contemporaneamente arriverà a conclusione il cammino sul Sentiero Italia CAI, con l'attraversamento della Riserva dello Zingaro e l'arrivo a Scopello.

“Erice Outdoor e Biodiversità” è promosso dal CAI Erice e Agroericino e da Oikos Med ETS, con il patrocinio del Comune di Erice e della Regione Siciliana – Servizio 3 Aree Naturali Protette.

Collaborano all'iniziativa il CAI Gruppo Regionale Sicilia, il CEA Lilibeo di Marsala, Dolmen Climb Trapani, il Distretto Turistico Sicilia Occidentale con West of Sicily, l'Istituto Superiore Vincenzo Florio, CAI Erice Scuola, il team Sentiero Italia CAI, il tour operator Sicilia da Scoprire, WWF, Legambiente e le guide ambientali escursionistiche.

Informazioni e prenotazioni

Alcune attività gratuite richiedono la prenotazione. Il convegno del 2 ottobre è invece su invito, mentre il cammino sul Sentiero Italia è riservato ai soci CAI, con possibilità di aderire anche a una singola giornata.

Per informazioni sulle attività del CAI Erice e Agroericino è possibile chiamare il 376 059 1149 o scrivere a caiagroericino@gmail.com.

Per i laboratori del CEA Lilibeo il numero è 366 190 4098; per l'arrampicata con Dolmen Climb Trapani si possono contattare il 349 774 4693 o il 331 227 4085.

Le escursioni e le esperienze outdoor prenotabili saranno pubblicate sul portale West of Sicily.



