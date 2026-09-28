La protesta degli avvocati oggi a Marsala

28/09/2026 16:17:00

In un flash mob tenuto stamani davanti l’ingresso del Palazzo di Giustizia di Marsala gli avvocati penalisti del locale Foro hanno spiegato i motivi dell’ultima azione di protesta con astensione dalle udienze.

“Abbiamo tenuto questo flash mob – dice l’avvocata Francesca Frusteri, presidente della Camera penale di Marsala - per spiegare ai cittadini perché noi penalisti abbiamo scelto di astenerci dalle udienze. Non è una protesta corporativa e non è una rivendicazione dell’Avvocatura. E’ una presa di posizione in difesa di principi che appartengono a tutti. La vicenda delle captazioni dei colloqui tra detenuti e difensori nel carcere di Perugia è un fatto di estrema gravità. Il colloquio tra una persona detenuta e il proprio difensore deve essere uno spazio realmente libero e riservato. Se viene meno quella riservatezza, viene colpito il diritto di difesa stesso”. E per questo, i penalisti chiedono che venga fatta “piena luce” su quanto accaduto e che siano individuate le responsabilità, i controlli che non hanno funzionato e le misure necessarie perché non possa più accadere.

“Ma la nostra preoccupazione – continua la Frusteri - va oltre la vicenda di Perugia. Assistiamo a un progressivo ampliamento dei poteri investigativi e preventivi e, contemporaneamente, a un arretramento delle garanzie. E assistiamo a una situazione carceraria che continua a essere drammatica, con sovraffollamento e condizioni che troppo spesso non garantiscono quella dignità che la Costituzione impone di assicurare a chi è privato della libertà. Come Presidente della Camera Penale di Marsala sento il dovere di dirlo con chiarezza: le garanzie non sono un ostacolo alla giustizia. Sono ciò che impedisce al potere di trasformarsi in arbitrio”. I legali affermano di non chiedere meno sicurezza, ma che la sicurezza non venga perseguita sacrificando la libertà e i diritti fondamentali. Perché il diritto di difesa, si sottolinea, “non appartiene agli avvocati, appartiene a ogni cittadino. E quando arretrano le garanzie, arretra lo Stato di diritto”. Tra gli interventi tenuti davanti l’ingresso del Palazzo di giustizia, anche quelli degli avvocati Franco Messina e Alessandro Casano.



