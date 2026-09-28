Caro carburanti: a Marsala assalto e lunga coda di auto all'ex distributore Motel Agip 

28/09/2026 17:50:00

Il caro carburanti esaspera gli automobilisti e, dopo l’avvio da questa mattina dei tagli sui prezzi annunciati da Eni e Ip, è scattata la corsa ai distributori.

A Marsala, in particolare, si registra una lunga fila di auto alla stazione di servizio dell’ex Motel Agip. La coda si estende per diversi tratti e arriva fino a piazza Caprera, con le auto in attesa che si sono riversate lungo la viabilità della zona.

La fila arriva fino a corso Calatafimi, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco, provocando inevitabili rallentamenti e qualche momento di caos nel traffico. Numerosi automobilisti, esasperati dall’attesa, fanno suonare ripetutamente il clacson.

Scene che raccontano bene il clima di queste ore, con tanti automobilisti che cercano di approfittare dei prezzi più bassi per fare rifornimento.

E a sintetizzare lo stato d’animo di molti cittadini è il commento di una signore di passaggio, che osservando la lunga coda ha commentato: «C’è crisi, la gente è impazzita».



