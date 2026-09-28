Buongiorno24 del 28 Settembre 2026

28/09/2026 09:00:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e capire i fatti più importanti di oggi, lunedì 28 settembre.

Partiamo da Marsala e dalla mobilità che non c’è. “Marsala Immobile” è l’inchiesta che pubblichiamo oggi su Tp24. Autobus poco frequenti, ferrovia che continua ad avere un ruolo marginale, 27 passaggi a livello, piste ciclabili che non costituiscono ancora una vera rete. E soprattutto un paradosso: più di dieci anni fa il Comune aveva già studiato i problemi e indicato molte delle possibili soluzioni con il Piano urbano della mobilità sostenibile. Il PUMS fotografava una città fortemente dipendente dall’automobile e proponeva trasporto pubblico più efficiente, integrazione bus-treno, terminal, mobilità ciclabile e interventi sui passaggi a livello. Molti di quei problemi sono ancora qui. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/28/inchieste/marsala-immobile/239694

Da Marsala a Trapani, dove questa sera torna a riunirsi il Consiglio comunale. Ancora una volta al centro ci sono le procedure di decadenza dei consiglieri Giovanni Parisi, Andrea Genco, Angela Grignano e Vincenzo Guaiana. Ma stavolta all’ordine del giorno ci sono anche questioni molto concrete: il Piano economico finanziario dei rifiuti, la Tari e la vertenza di Formula Ambiente, con il rischio indicato di 15 licenziamenti. È ormai il quarto appuntamento collegato alla vicenda delle decadenze e resta da capire se questa volta l’Aula riuscirà ad arrivare al voto. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/28/politica/trapani-oggi-torna-il-teatrino-del-consiglio-sulle-decadenze/239940

Poi la sanità trapanese. L’Ordine dei Medici ha incontrato i sindacati della dirigenza ospedaliera. Sul tavolo ci sono problemi che conosciamo bene: carenza di personale, difficoltà nel reclutamento, pronto soccorso, liste d’attesa, carichi di lavoro e rapporto tra ospedale e territorio. Il presidente dell’Ordine Filippo Mangiapane vuole proseguire il confronto prima con la medicina territoriale e poi con la direzione strategica dell’Asp.

Un confronto che arriva mentre i numeri raccontano una sanità provinciale in difficoltà. Nei giorni scorsi Tp24 ha documentato che nel 2025 la mobilità sanitaria passiva dell’Asp di Trapani ha superato i 155 milioni di euro: sono le prestazioni dei cittadini trapanesi effettuate fuori dal perimetro dell’Azienda sanitaria provinciale. TP24 A Palermo, intanto, è partita anche l’“Officina della sanità siciliana”, con nove tavoli di lavoro per elaborare proposte sul futuro del sistema regionale.

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https://www.tp24.it/2026/09/22/sanita/sanita-i-trapanesi-si-curano-altrove-all-asp-costa-155-milioni-di-euro/239661

A Marsala resta aperto anche il caso delle panchine di piazza Matteotti. Dopo le parole dell’assessora Anna Caliò alla Festa dell’Unità, sono arrivate critiche anche da esponenti della maggioranza. Caliò ha successivamente spiegato di non essere riuscita a esprimere con sufficiente chiarezza il proprio pensiero e ha respinto le interpretazioni date alle sue dichiarazioni; la segretaria provinciale del Pd Valeria Battaglia è intervenuta in sua difesa. Su Tp24 oggi ricostruiamo le diverse posizioni emerse dentro la maggioranza sulla decisione di rimuovere le panchine. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/28/politica/marsala-il-caso-panchine-svela-le-contraddizioni-della-maggioranza-patti-chi-decide-davvero/239935

E poi San Vito Lo Capo, con la chiusura del Cous Cous Fest. Il Campionato del mondo è stato vinto da Cous Cous Fest United, la squadra composta dallo chef palestinese Shady Hasbun e dalla chef israeliana Tze’ela Rubinstein. Hanno vinto con un piatto intitolato “Il gusto dell’altro”, conquistando giuria tecnica e pubblico. Un risultato che assume un evidente significato simbolico dentro una manifestazione nata proprio attorno all’idea dell’incontro tra culture diverse. TP24.it

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https://www.tp24.it/2026/09/27/cultura/ecco-chi-ha-vinto-il-campionato-mondiale-di-cous-cous-a-san-vito/239936

Infine una notizia di servizio: oggi e domani la funivia Trapani-Erice è ferma per i lavori sulle 42 cabine. Un intervento da circa 350 mila euro che riguarda sedili, pavimenti, vetri e carrozzerie. Un altro stop è previsto per il 5 ottobre. TP24

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https://www.tp24.it/2026/09/27/trasporti/erice-lavori-alle-cabine-della-funivia-impianto-fermo-il-28-29-settembre-e-5-ottobre/239928

Sono alcuni dei temi di Buongiorno24, l’appuntamento quotidiano della redazione di Tp24 per mettere in ordine le notizie, fornire il contesto e capire cosa succede nel territorio. In diretta su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101.



