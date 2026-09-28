28 Settembre. Eni abbassa i prezzi, anomalie IA, Leone a Parigi

28/09/2026 07:29:00

E' il 28 Settembre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Scatta da questa mattina l’autoriduzione dei prezzi di benzina e gasolio decisa da Eni. Durerà un mese e viene già imitata da Ip (e forse anche da Esso). Ma intanto il petrolio è sempre più caro e taxisti e camionisti minacciano uno sciopero

• I casi in cui l’intelligenza artificiale si è comportata in modo anomalo (anche ribellandosi ai programmatori) sarebbero decine di migliaia. L’allarme è stato lanciato dal sito Axios

• Accolto da un bagno di folla (800 mila persone) a Parigi, papa Leone XIV è poi andato a Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi e condannato ogni pratica di suicidio assistito

• In Gran Bretagna sono stati bloccati tre furgoni carichi di esplosivo che minacciavano una base della Raf usata anche dall’aviazione Usa. I sospetti sono concentrati sul terrorismo iraniano

• Il Cremlino non esclude che Putin, Trump e Xi possano incontrarsi per uno storico vertice trilaterale

• Con un referendum la Svizzera ha respinto il progetto di estensione del concetto di neutralità che avrebbe attenuato le sanzioni contro la Russia

• Il Corriere ha riportato che alcuni giornalisti di Report non vogliono il ritorno di Ranucci, ma il comitato di redazione della trasmissione dice che non è vero



• Oggi ad Ankara la nazionale di Mancini fida la Turchia. Entrambe le squadre sono state sconfitte in Nations League e dovranno lottare per non finire nella seconda serie del torneo

• Massimiliano Romeo, portavoce del fronte del Nord che contesta la Lega di Salvini, ha dichiarato che non parteciperà al congresso del Caroccio convocato dal segretario: «È un trappolone»

• Oggi per il secondo giorno si vota a Reggio Calabria per le suppletive. Vannacci, al debutto del suo movimento, sfida il centrodestra. Ed è polemica per la foto falsificata di una sua avversaria, che lui ha diffuso a urne aperte

• Ieri sera a Reggio Emilia un uomo ha aggredito una donna e travolto in auto due passanti che avevano cercato di aiutarla: è stato rintracciato e ammanettato

• A Torino una donna ha tentato di investire con l’auto il suo ex e ha invece ferito il figlio di lui di 5 anni. Ora il bambino è in ospedale

• A Pistoia un uomo di 38 anni ha aggredito e cercato di annegare una ragazza di 20 che aveva appena conosciuto online

• Una serie di studi confermano il drastico calo dei turisti europei che si recano negli Stati Uniti: colpa dei prezzi e delle restrizioni trumpiane. Cresce invece il numero di americani che visitano il Vecchio continente

• In un’epoca geologica non lontanissima Malta e la Sicilia erano unite da una striscia di terra emersa durante l’ultima glaciazione. Il percorso si è interrotto 22 mila anni fa

• Il sindaco Mamdani ha regalato ai suoi concittadini di New York 70 mila biglietti del Metropolitan Opera House

• A pochi giorni dal voto il presidente brasiliano Lula ha abolito le scommesse sportive e le relative sponsorizzazioni. Il calcio carioca protesta ma i sondaggi sembrano favorire la campagna anti-azzardo

• Le forze armate israeliane hanno annunciato di aver eliminato il miliziano che il 7 ottobre 2024 aveva rapito Noa dal festival Nova

• In Irlanda del Nord una catena umana di cattolici ha fermato una marcia unionista protestante: non ci sono stati i temuti incidenti

• A Villa Certosa, prima che venga venduta, si celebrerà il 90esimo compleanno postumo di Silvio Berlusconi. Lo ha voluto il figlio Luigi

• È attesa per oggi la sentenza per l’omicidio di Giulio Regeni

• Il Gp di Baku è stato vinto da George Russell

• Sono morti il portiere Piero Battara (90 anni) e Wilma (12), il cane della principessa Astrid di Norvegia



Titoli

Corriere della sera: Europa, l’attacco sventato

la Repubblica: Carburanti / Benzinai / anti sconto

La Stampa: Ip blocca i prezzi / taxi in rivolta

Il Sole 24 Ore: Patto fiscale, nove punti per decidere

Il Messaggero: Carburanti ia massimi / dopo Eni si muove Ip / Da oggi tetto ai prezzi

Il Giornale: Giudice di Ranucci, / gelo dei magistrati

Qn: Carburanti, effetti sconti / Ma Tir e taxi: «Sciopero»

Il Fatto: L’advisor ucraino di Crosetto / ci caccia l’«esercito di robot»

Leggo: Carburanti, oggi lo sconto

Libero: Un pieno di sconti

La Verità: I servizi segreti potevano fermare / il jihadista della strage a Modena

Il Mattino: Caro carburanti, effetto sconti

il Quotidiano del Sud: Onu gigante / immobile / e la missione / dell’Europa

Domani: Effetto domino, dopo Eni arriva Ip / Per Meloni è l’ultima speranza



