Trapani, Michele Iacono individuato come nuovo segretario generale del Comune di Trapani 

28/09/2026 20:26:00

Trapani ha individuato il nuovo segretario generale del Comune. È Michele Iacono, 58 anni, agrigentino, iscritto nella fascia A dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

A indicarlo è il decreto del sindaco Giacomo Tranchida numero 37 del 28 settembre 2026.

La sede della Segreteria generale era rimasta vacante dal primo agosto, dopo il trasferimento di Giovanni Panepinto, che ha assunto l’incarico di segretario generale del Comune di Enna.

Per individuare il nuovo titolare, il Comune aveva chiesto all’Albo nazionale l’avvio della procedura e l’avviso pubblico era stato pubblicato il 4 settembre, con scadenza il 14 settembre. Sono arrivate 16 manifestazioni di interesse, 15 entro i termini e una fuori termine.

Tra i curricula esaminati, l'amministrazione ha individuato quello di Iacono, ritenendo particolarmente rilevanti le sue competenze tecnico-giuridiche e gestionali e l'esperienza maturata in diverse segreterie generali, compresi Comuni capoluogo ed enti di area vasta.

Un nome con una lunga esperienza negli enti locali

Il profilo di Iacono non è nuovo alla Sicilia.

Nel 2021 era stato nominato segretario generale dell'allora Libero Consorzio comunale di Enna, dopo una selezione alla quale avevano partecipato diversi candidati.

La sua esperienza comprende anche incarichi di particolare responsabilità amministrativa.

Nel marzo 2026 il presidente della Regione Renato Schifani lo ha nominato commissario straordinario del Comune di Priolo Gargallo, in sostituzione del Consiglio comunale fino al rinnovo degli organi.

Il suo curriculum, pubblicato in precedenti documentazioni amministrative, evidenzia inoltre esperienze come segretario generale e incarichi di supporto e consulenza presso diversi enti siciliani.

La nomina arriva in un momento delicato

L'arrivo del nuovo segretario generale non è un passaggio puramente burocratico. Trapani attraversa una fase amministrativa particolarmente delicata, con un Consiglio comunale impegnato da settimane nella procedura sulle decadenze di alcuni consiglieri e con un clima politico diventato molto teso.

L'assenza di Panepinto aveva assunto un peso concreto proprio nelle ultime sedute consiliari. Il segretario uscente, prima di lasciare definitivamente Trapani, ha comunque trasmesso un parere scritto sulle modalità di applicazione dell'articolo 29 dello Statuto comunale e sul computo dei presenti nelle votazioni sulle decadenze.

La questione della presenza del segretario generale in aula era diventata particolarmente evidente nelle sedute di settembre.

Il nuovo segretario, dunque, arriverà a Palazzo Cavarretta dentro una macchina amministrativa che in queste settimane è stata sottoposta a una forte pressione politica e istituzionale.

Non è ancora la nomina definitiva

Il decreto firmato da Tranchida contiene infatti un passaggio importante: Iacono è stato individuato, ma non ancora formalmente nominato.

Il provvedimento dovrà essere trasmesso all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che dovrà procedere all'assegnazione e verificare il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Solo successivamente il Comune procederà con un separato provvedimento alla formale nomina.

Il passaggio potrebbe quindi segnare la fine della fase di vacanza della Segreteria generale di Trapani, ma servirà ancora qualche adempimento formale prima dell'effettivo insediamento.

Per Tranchida si tratta di una scelta che arriva in una fase nella quale il segretario generale torna ad avere un ruolo particolarmente sensibile: garante tecnico-amministrativo dell'attività dell'ente e riferimento per gli organi politici nelle procedure che stanno caratterizzando queste settimane di vita amministrativa della città.



