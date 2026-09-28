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Cittadinanza
28/09/2026 20:30:00

Marsala: l'acquedotto di contrada Pastorella tra degrado, sterpaglie, topi e zanzare...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/1790620715-0-marsala-l-acquedotto-di-contrada-pastorella-tra-degrado-strerpaglie-topi-e-zanzare.jpg

Una richiesta di intervento per riportare decoro e condizioni di pulizia all'area dell'acquedotto di contrada Pastorella, struttura dalla quale viene erogata l'acqua destinata alla comunità. A rivolgersi alla nostra testata è un lettore di Tp24, Corrado, che chiede di portare all'attenzione dell'amministrazione e degli uffici competenti le condizioni in cui, a suo dire, versa attualmente l'area che ospita l'acquedotto.

«Approfitto della vostra testata giornalistica per portare a conoscenza della cittadinanza tutta e degli uffici istituzionali in che stato di abbandono versa l'acquedotto sito nella contrada Pastorella», scrive il segnalante, sottolineando l'importanza della struttura per l'erogazione di «uno degli essenziali beni di prima necessità e di sostentamento per la nostra comunità, ovvero l'acqua».

 

Le segnalazioni già effettuate

Secondo quanto riferito dal cittadino, la situazione sarebbe stata segnalata più volte anche alla precedente amministrazione, sia attraverso i canali istituzionali sia tramite contatti informali, senza però ottenere, sostiene, un intervento risolutivo.

«Più volte ho segnalato questa problematica alla precedente amministrazione, sia tramite i canali istituzionali che tramite segnalazioni agli "amici degli amici", ma senza alcun risultato», afferma.

 

Sterpaglie, rifiuti e animali nell'area

Il problema denunciato riguarda soprattutto le condizioni di pulizia e manutenzione dell'area. Il cittadino descrive una struttura circondata da sterpaglie e rifiuti di vario genere, lamentando inoltre la presenza di grossi roditori e di rettili.

A questo si aggiungerebbe la presenza di numerose zanzare, che renderebbe ulteriormente difficile la situazione per chi frequenta la zona.

Da qui la richiesta di un intervento da parte degli uffici competenti per verificare le condizioni dell'area e procedere, qualora necessario, con le attività di pulizia, diserbo e manutenzione.

«Chiedo il vostro supporto per evidenziare a chi di dovere la necessità di intervenire per ripristinare quel decoro pubblico di pulizia che merita questa struttura», conclude Corrado. 

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it 









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