Erice, il Consiglio dice sì al ritorno delle strisce blu stagionali

28/09/2026 16:03:00

Il Consiglio comunale di Erice prova a cambiare rotta sulla sosta nel centro storico.

Con 11 voti favorevoli e un’astensione, il 24 settembre l’Aula ha approvato la mozione presentata dal consigliere di opposizione Vincenzo Maltese, chiedendo il ritorno alla stagionalizzazione degli stalli blu e, di conseguenza, alla gratuità della sosta nei mesi invernali.

Una votazione che riapre la questione della nuova disciplina dei parcheggi sulla vetta.

La delibera di Giunta n. 177 del 28 luglio 2026 ha infatti modificato il piano della sosta prevedendo, per il centro storico di Erice, il pagamento degli stalli blu tutto l’anno, dalle 8.30 alle 24, con una tariffa di 2 euro l’ora, festivi compresi.

La precedente impostazione prevedeva invece una finestra stagionale, dal 15 marzo al 15 novembre. È proprio questa impostazione che Maltese chiede di ripristinare.

Il voto dell'Aula

La mozione approvata dal Consiglio rappresenta un indirizzo politico nei confronti dell'Amministrazione. Non determina automaticamente la cancellazione della delibera di Giunta: sarà ora la Giunta Toscano a dover valutare se recepire l'indicazione arrivata dall'Aula e intervenire sulla disciplina della sosta.

Al momento del voto, il consigliere Maltese ha inoltre posto l'accento sull'assenza dell'Amministrazione durante la discussione della mozione.

In Aula, infatti, era inizialmente presente un assessore per il giuramento del nuovo consigliere Ferrante, subentrato a Cavarretta, ma avrebbe poi lasciato i lavori prima della discussione dell'atto.

La questione della destagionalizzazione

Il punto centrale della mozione è soprattutto questo: nei mesi invernali Erice deve essere incentivata o disincentivata?

La tesi sostenuta da Maltese è che, imporre una tariffa di 2 euro l'ora anche nei mesi di minore affluenza,possa rappresentare un ulteriore ostacolo per chi decide di raggiungere il centro storico e per le attività commerciali che vi operano.

Il tema era già emerso nelle settimane precedenti. Anche l'associazione Vivere Erice aveva chiesto di rivedere l'impostazione tariffaria, sottolineando le difficoltà di residenti, dimoranti, insegnanti e proprietari di immobili e chiedendo un sistema maggiormente flessibile.

La nuova disciplina, va ricordato, non riguarda soltanto la tariffa ordinaria. Per alcune categorie sono previsti abbonamenti agevolati, tra cui quello annuale da 90 euro per residenti, proprietari di immobili, domiciliati e lavoratori.

Il nuovo sistema è inserito nel più ampio progetto di partenariato pubblico-privato EOS – Erice Obiettivo Sicurezza, che comprende anche interventi legati alla mobilità, alla sicurezza, alla videosorveglianza e al controllo degli accessi al centro storico.

Il nuovo fronte: i pass blu ai dipendenti

Ma durante la seduta Maltese ha aperto anche un'altra questione, destinata adesso a finire sul tavolo dell'Amministrazione.

Il consigliere ha riferito di aver visto, sul cruscotto di un'automobile parcheggiata, un pass blu apparentemente destinato a un dipendente del Comune, con autorizzazione alla sosta gratuita sugli stalli blu durante l'attività lavorativa.

Da qui è partita un'interrogazione urgente a risposta scritta nella quale Maltese chiede, in particolare, quali siano i criteri utilizzati per il rilascio dei pass, sulla base di quale regolamento, delibera di Giunta, determina o altro provvedimento vengano autorizzati e se esistano analoghe agevolazioni per altre categorie di lavoratori che operano quotidianamente nel centro storico.

L'interrogazione richiama anche l'abbonamento annuale da 90 euro previsto per la sosta nel centro storico e pone una questione di uniformità di trattamento tra chi lavora sulla vetta.

Ma, al momento, non c'è ancora una risposta dell'Amministrazione che consenta di verificare quali siano effettivamente i criteri di rilascio dei pass e quante autorizzazioni siano state concesse.

Ed è proprio questo il punto sul quale ora dovrà arrivare una risposta formale.

La vicenda della sosta, dunque, non si chiude con il voto del Consiglio. Al contrario, entra in una fase nuova.

Da una parte c'è una delibera di Giunta già in vigore, che ha esteso la tariffazione a tutto l'anno; dall'altra c'è un Consiglio comunale che, con una maggioranza molto ampia dei presenti, ha chiesto di tornare alla stagionalizzazione.

Adesso toccherà alla Giunta Toscano decidere se confermare l'impostazione adottata a luglio oppure modificare il piano, tornando alla sosta gratuita nel periodo invernale.

E contemporaneamente dovrà arrivare una risposta sull'altra domanda sollevata in Aula: chi può parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, perché e sulla base di quale atto?

Due questioni diverse, ma legate dallo stesso tema: come organizzare la sosta sulla vetta di Erice senza trasformare la regolamentazione dei parcheggi in un ulteriore elemento di discussione sul futuro del centro storico.



