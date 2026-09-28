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Antimafia
28/09/2026 14:18:00

Marsala, Enzo Mignosi presenta "Senza onore. 70 anni di mafia, intrighi, misteri"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-09-2026/1790597915-0-marsala-enzo-mignosi-presenta-senza-onore-70-anni-di-mafia-intrighi-misteri.jpg

Il giornalista Enzo Mignosi ha presentato alla Società Canottieri Marsala il suo nuovo libro Senza onore. 70 anni di mafia, intrighi, misteri, pubblicato da Minerva Edizioni.

Un volume che ripercorre oltre sette decenni di storia di Cosa Nostra, dal summit del 1957 all’Hotel delle Palme di Palermo fino alla stagione dei grandi latitanti, passando attraverso le guerre di mafia, il sacco di Palermo, l’ascesa dei corleonesi, il pool antimafia, Tommaso Buscetta, il maxiprocesso e le stragi del 1992 e del 1993.

 

Mignosi, per 35 anni corrispondente dalla Sicilia del Corriere della Sera, ha seguito direttamente molti degli avvenimenti raccontati nel libro, dalle guerre di mafia ai grandi processi, fino alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Un’esperienza giornalistica che diventa la chiave attraverso cui ricostruire una lunga stagione della storia siciliana e italiana.

Nel corso dell’incontro, il libro è stato anche l’occasione per un confronto sui temi della mafia e della lotta alla criminalità organizzata.

 

Ai microfoni di TP24 abbiamo intervistato Enzo Mignosi, autore di Senza onore, il procuratore della Repubblica di Marsala Fernando Asaro, il procuratore aggiunto della Repubblica di Milano Roberto Piscitello e il presidente della Società Canottieri Marsala Renzo Carini.

Le loro interviste accompagnano il racconto dell'incontro e offrono punti di vista diversi su una storia che, attraverso il libro di Mignosi, torna a intrecciare cronaca, indagini giudiziarie e memoria degli anni più drammatici della mafia siciliana.

 

 









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