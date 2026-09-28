Marsala, Enzo Mignosi presenta "Senza onore. 70 anni di mafia, intrighi, misteri"

Mauro Rostagno: 38 anni dopo, il ricordo del gionalista che non smise di denunciare

Sono trascorsi 38 anni da quel 26 settembre 1988, quando Mauro Rostagno venne assassinato in contrada Lenzi, a Valderice. Ieri, nel luogo in cui il giornalista e sociologo fu ucciso, cittadini, studenti e istituzioni sono tornati a ricordare...