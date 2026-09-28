Prorogati i termini per partecipare al progetto “Pantelleria vitata e sostenibile”

28/09/2026 15:16:00

Il Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha prorogato i termini per la presentazione delle candidature alla manifestazione d’interesse per l’iniziativa sperimentale “Pantelleria vitata e sostenibile”. La nuova scadenza è fissata alle ore 14 del 20 ottobre 2026.

La proroga è stata disposta con la Determinazione Dirigenziale n. 338 del 22 settembre 2026, nell’ambito del progetto approvato con la precedente determinazione n. 44 dell’11 febbraio 2026. La decisione nasce dalla volontà di ampliare la partecipazione, accogliere ulteriori richieste e consentire ai soggetti interessati di completare la documentazione necessaria.

Recuperare terreni e terrazzamenti abbandonati

“Pantelleria vitata e sostenibile” è un progetto promosso dall’Ente Parco nell’ambito delle attività di tutela e valorizzazione del territorio dell’isola. L’obiettivo è recuperare e rimettere in coltivazione fondi agricoli e terrazzamenti in pietra a secco abbandonati, contribuendo così alla conservazione del paesaggio storico-agrario e della biodiversità locale.

Particolare attenzione viene rivolta alle produzioni tipiche e tradizionali pantesche, tra cui la vite ad alberello, i capperi, gli ulivi e l’origano, oltre ad altre forme di allevamento e coltivazione compatibili con le caratteristiche dell’area protetta.

Agricoltura, lavoro e tutela del territorio

L’iniziativa punta anche a favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo e a creare nuove opportunità occupazionali sull’isola. Il progetto promuove inoltre modalità di gestione dei terreni capaci di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale e rispetto delle tecniche e delle tradizioni agricole di Pantelleria.

La manifestazione d’interesse è rivolta a imprenditori agricoli, singoli o associati, società agricole, comunioni ereditarie e altri soggetti interessati alla gestione e al recupero dei terreni ricompresi nel bando.

Le candidature potranno essere presentate entro le ore 14 del 20 ottobre 2026.

Per consultare il bando e le informazioni relative alla manifestazione d’interesse è possibile fare riferimento alla sezione “Bandi e Contributi” del Parco Nazionale Isola di Pantelleria: Bandi e Contributi – Parco Nazionale Isola di Pantelleria



