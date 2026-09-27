La Sigel Seap Marsala Volley terza al “Memorial Murania”

27/09/2026 09:50:00

Calato il sipario sul 4° Memorial Pietro Murania la Sigel Seap Marsala Volley chiude il proprio precampionato al terzo posto, raccogliendo preziose indicazioni tecniche, qualche rimpianto ma soprattutto la consapevolezza dei margini di crescita necessari a una settimana dall'esordio ufficiale in campionato. Il quadrangolare disputato al PalaEgogreen di Agrigento ha offerto allo staff tecnico riscontri a corrente alternata, alternando passaggi a vuoto caratteriali a momenti di solido gioco corale.

Nel test inaugurale del mattino contro la Tonno Callipo Vibo Valentia (formazione di Serie A3), le lilybetane hanno mostrato sprazzi di buona pallavolo giocata, macchiata tuttavia da troppe ingenuità tattiche ed amnesie nei momenti clou. Un primo set lottato punto a punto e sfuggito di mano ai vantaggi (28-26) ha lasciato l'amaro in bocca, seguito da un secondo parziale in cui le azzurre, avanti sul 18-16, hanno subito un pesante blackout (un parziale di 1-9 per le calabresi) che ha chiuso i giochi sul 2-0 per la compagine avversaria.

Decisamente più convincente il volto mostrato nel pomeriggio nella finale per il 3° e 4° posto contro il CS Gym Volley Lussemburgo, guidato in panchina da Fabio Aiuto ed impreziosito in campo dall'esperienza dell'ex Nadja Schaus. La Sigel Seap ha archiviato la pratica con un netto 2-0 (25-14, 25-20), permettendo a coach Dino Guadalupi di ruotare ampiamente l'organico e dare prezioso minutaggio a tutte le atlete a referto. Per la cronaca e per gli amanti delle statistiche, il trofeo è stato conquistato dalla Tonno Callipo, che si è imposta in finale per 2-0 contro la più quotata Akademia S. Anna Messina — ora rinnovata nel main sponsor (Cosedil) ma apparsa ancora alle prese con i vecchi difetti di gioco.

Archiviati i test amichevoli ed i carichi di lavoro del precampionato, l'attenzione per la Sigel Seap si sposta ora interamente sulla settimana che verrà, domenica 4 ottobre si scende finalmente in campo per i primi, pesantissimi punti in palio della stagione. Il tempo dei collaudi è terminato, ora si fa sul serio.



