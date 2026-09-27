Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
27/09/2026 11:28:00

Etna, la cenere blocca ancora l'aeroporto di Catania: voli sospesi fino a mezzanotte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2026/etna-la-cenere-blocca-ancora-l-aeroporto-di-catania-voli-sospesi-fino-a-mezzanotte-450.jpg

L’Etna continua a farsi sentire e l’aeroporto di Catania resta fermo. Per il secondo giorno consecutivo sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza dal “Vincenzo Bellini” di Fontanarossa a causa della cenere vulcanica presente in atmosfera.

Lo stop, che inizialmente doveva terminare alle 12 di oggi, domenica 27 settembre, è stato prorogato fino alle 23.59. La decisione è legata al prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1 attorno all’Etna.

 

Secondo giorno di stop

I problemi erano cominciati già sabato, quando l’emissione di cenere dall’Etna aveva determinato la chiusura dei settori C1 e B3 e il blocco completo delle operazioni a Fontanarossa.

La situazione non è migliorata abbastanza da consentire la ripresa del traffico aereo. La presenza di cenere in atmosfera, insieme alla direzione dei venti, rende ancora necessarie le restrizioni per la sicurezza dei voli.

 

L’avviso ai passeggeri

La Sac, società che gestisce lo scalo catanese, invita i passeggeri a non recarsi direttamente in aeroporto senza avere prima controllato lo stato del proprio volo.

La raccomandazione è di verificare cancellazioni, ritardi ed eventuali riprogrammazioni direttamente con la propria compagnia aerea.

Per il momento, dunque, niente arrivi e niente partenze da Catania almeno fino alla mezzanotte. La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alla dispersione della cenere vulcanica. Nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.









Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...