Etna, la cenere blocca ancora l'aeroporto di Catania: voli sospesi fino a mezzanotte

27/09/2026 11:28:00

L’Etna continua a farsi sentire e l’aeroporto di Catania resta fermo. Per il secondo giorno consecutivo sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza dal “Vincenzo Bellini” di Fontanarossa a causa della cenere vulcanica presente in atmosfera.

Lo stop, che inizialmente doveva terminare alle 12 di oggi, domenica 27 settembre, è stato prorogato fino alle 23.59. La decisione è legata al prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1 attorno all’Etna.

Secondo giorno di stop

I problemi erano cominciati già sabato, quando l’emissione di cenere dall’Etna aveva determinato la chiusura dei settori C1 e B3 e il blocco completo delle operazioni a Fontanarossa.

La situazione non è migliorata abbastanza da consentire la ripresa del traffico aereo. La presenza di cenere in atmosfera, insieme alla direzione dei venti, rende ancora necessarie le restrizioni per la sicurezza dei voli.

L’avviso ai passeggeri

La Sac, società che gestisce lo scalo catanese, invita i passeggeri a non recarsi direttamente in aeroporto senza avere prima controllato lo stato del proprio volo.

La raccomandazione è di verificare cancellazioni, ritardi ed eventuali riprogrammazioni direttamente con la propria compagnia aerea.

Per il momento, dunque, niente arrivi e niente partenze da Catania almeno fino alla mezzanotte. La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alla dispersione della cenere vulcanica. Nuovi aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.



