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Economia

» Trasporti
27/09/2026 16:00:00

Erice, lavori alle cabine della funivia: impianto fermo il 28, 29 settembre e 5 ottobre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2026/erice-lavori-alle-cabine-della-funivia-impianto-fermo-il-28-29-settembre-e-5-ottobre-450.jpg

Nuovo stop per la funivia Trapani-Erice. Questa volta non si tratta dei grandi lavori che hanno interessato l'impianto negli ultimi anni, ma di un intervento sulle cabine, rimaste fuori dalla precedente manutenzione straordinaria.

La funivia resterà chiusa lunedì 28 e martedì 29 settembre e nuovamente lunedì 5 ottobre. Tre giornate di fermo necessarie per consentire i lavori programmati sui 42 "ovetti" che ogni giorno fanno la spola tra Trapani ed Erice.

 

Un intervento da circa 350 mila euro

I lavori riguarderanno in particolare sedili, pavimenti, vetri e carrozzerie delle 42 cabine, con un intervento complessivo di rinnovo e sistemazione.

L'appalto ha un valore di circa 350 mila euro. Ad aggiudicarselo è stata l'impresa Graffer attraverso il Mepa, il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, con un ribasso dello 0,50% sull'importo a base d'asta di 347 mila euro.

 

Le cabine erano rimaste fuori dai lavori precedenti

La funivia era già stata sottoposta a un'importante manutenzione straordinaria ventennale. L'impianto rinnovato è stato inaugurato l'8 luglio 2025, dopo un investimento di circa 3,5 milioni di euro.

Da quell'intervento, però, erano rimaste escluse proprio le cabine. I lavori sugli "ovetti" erano quindi ancora da effettuare per completare la riqualificazione complessiva dell'impianto.

Secondo quanto spiegato dalla sindaca di Erice Daniela Toscano, nei controlli effettuati dall'Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, non sono state riscontrate anomalie alle cabine.

L'intervento, dunque, rientra nella manutenzione straordinaria e conservativa prevista dalla normativa. I lavori avrebbero dovuto cominciare già a maggio, ma l'impresa aggiudicataria aveva chiesto e ottenuto da Ansfisa una proroga di quattro mesi.

 

Tre giorni di stop

Adesso si parte, con il conseguente sacrificio di tre giornate di servizio. La scelta è quella di concentrare i fermi in periodi di minore affluenza turistica, limitando per quanto possibile i disagi.

La funivia, gestita da FuniErice Service, società partecipata al 50% dal Comune di Erice e al 50% dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, resterà dunque ferma il 28 e 29 settembre e il 5 ottobre. Poi gli "ovetti" torneranno a salire e scendere dal monte Erice, questa volta con il restyling che mancava all'appello.









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