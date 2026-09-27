Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
27/09/2026 12:41:00

Trapani, una scultura per i bambini vittime delle guerre

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2026/1790505907-0-trapani-una-scultura-per-i-bambini-vittime-delle-guerre.jpg

Una bambina con in mano il filo di un grande palloncino. Dentro quel simbolo dell’infanzia, però, non c’è leggerezza: ci sono una città devastata, macerie e fiamme. 

 

È l’immagine scelta per raccontare il dramma dei bambini che vivono gli orrori dei conflitti e che a Trapani diventerà una scultura permanente.

 

Si chiama “Tra cielo e guerra” l’opera che sarà inaugurata martedì 29 settembre 2026 alle 11 in un’area del nuovo parco urbano messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.

 

 L’iniziativa è promossa dal Kiwanis Club Trapani, in collaborazione con la Città di Trapani e con il Liceo Artistico Statale “Michelangelo Buonarroti”. 

 

L’opera nasce da un concorso di idee rivolto agli studenti del Liceo Artistico. Ai ragazzi è stato chiesto di confrontarsi con un tema universale e drammatico: la condizione dei bambini costretti a vivere la guerra.

 

Il progetto vincitore è stato poi trasformato in una scultura tridimensionale grazie al lavoro di artisti, tecnici e professionisti coinvolti dal Kiwanis. Il percorso, dunque, parte dalla scuola e arriva nello spazio pubblico della città. 

 

La figura della bambina e il palloncino rappresentano il contrasto centrale dell'opera. Quello che dovrebbe essere un oggetto legato al gioco e all'infanzia racchiude invece immagini di distruzione. Il messaggio è quello di un'innocenza che si confronta con la guerra. 

 

Il titolo “Tra cielo e guerra” richiama proprio questa contrapposizione: il cielo come spazio dei sogni e della speranza dei bambini, la guerra come realtà capace di spezzare quei sogni.

 

L'opera, sottolinea il Kiwanis, non è dedicata a un conflitto specifico, ma vuole ricordare i bambini vittime innocenti delle guerre, ovunque si trovino. 

Un'opera che resterà in città

La Città di Trapani ha messo a disposizione un'area del nuovo parco urbano destinata ad accogliere stabilmente la scultura. L'obiettivo è trasformarla non soltanto in un elemento artistico, ma in un luogo pubblico di memoria e riflessione. 

Un'attenzione particolare è rivolta ai giovani, che potranno incontrare l'opera all'interno di uno spazio della città e confrontarsi con il tema della pace.

 

L'inaugurazione assume inoltre un significato particolare per il Kiwanis Club Trapani, che nel 2026 celebra il 50° anniversario del proprio Charter. Cinquant'anni di attività e servizio alla comunità, con una particolare attenzione al mondo dell'infanzia e dei giovani. 

 

 









Native | 25/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2026/1789024274-0-privatassistenza-apre-in-piazza-marconi-a-marsala-inaugurazione-il-26-settembre.jpg

PrivatAssistenza apre in piazza Marconi a Marsala: inaugurazione il 26...

Native | 23/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2026/1790176553-0-.jpg

Insolito Marsala, cinque giorni per vedere il territorio con occhi diversi

Native | 21/09/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-09-2026/1789976591-0-a-marsala-torna-la-festa-del-pastore-due-giorni-tra-formaggi-musica-e-tradizione.jpg

A Marsala torna la Festa del Pastore: due giorni tra formaggi, musica e...