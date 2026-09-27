Petrosino, il sindaco Anastasi: "Sui conti parlo con i fatti. Il tempo della propaganda è finito"

27/09/2026 06:00:00

Il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi fa il punto sull’attività amministrativa e guarda alle prossime scadenze della città. Dalla crisi dell’agricoltura al risanamento dei conti comunali, passando per la possibile ricandidatura alle amministrative del 2027 e per l’emergenza sicurezza sulla Statale 115, il primo cittadino rivendica il lavoro svolto dalla sua amministrazione e annuncia nuove iniziative.

Agricoltura e Sagra dell’Uva: “Resistenza e orgoglio contadino”

La recente Sagra dell’Uva e del Vino diventa per Anastasi anche un'occasione per parlare della crisi che attraversa il comparto agricolo e vitivinicolo. Il sindaco respinge l'idea che una manifestazione festiva possa essere in contrasto con le difficoltà degli agricoltori: al contrario, secondo Anastasi, la festa deve servire a rafforzare l'identità produttiva del territorio e a mantenere alta l'attenzione sulle difficoltà del settore.

“Il sottotitolo ideale di questa manifestazione è resistenza e orgoglio contadino. Ci sono sicuramente tante cose da fare e una sagra non può certo risolvere i problemi dell'agricoltura del territorio. Però abbiamo bisogno di riacquisire una consapevolezza rispetto al comparto, rispetto al produrre uva e fare vino in questo territorio.”

Per il sindaco, dunque, la Sagra non è soltanto folklore, ma uno strumento per riaffermare le radici agricole di Petrosino e costruire una nuova consapevolezza attorno al settore.

“La Sagra, così come l'abbiamo intesa, non era folklore. Dentro la dimensione della festa ci stava questo lavoro sulle radici, sulla consapevolezza di continuare a fare agricoltura sul territorio.”

I conti del Comune e il dissesto: “Il tempo della propaganda è finito”

È il tema sul quale Anastasi rivendica con maggiore forza il lavoro della sua amministrazione. Petrosino è ancora formalmente dentro il regime di dissesto, ma il sindaco sostiene che il Comune sia ormai vicino al ritorno alla normalità finanziaria. L'approvazione degli ultimi strumenti contabili dovrebbe consentire, secondo Anastasi, di uscire dalla fase più critica.

Alle contestazioni dell'opposizione sui numeri, il sindaco risponde chiamando in causa atti e rendiconti.

“Abbiamo fatto un lavoro davvero enorme cercando di farlo pesare il meno possibile ai cittadini. Siamo davvero vicini ad uscire dalla situazione di maggiore criticità. Siamo ormai prossimi all'approvazione dell'ultimo rendiconto e del bilancio 2026-2028, che ci porterà definitivamente in una situazione di regolarità, di ordinarietà contabile e finanziaria.”

E sulle critiche dell'opposizione aggiunge:

“Io dei dati e dei numeri non ho assolutamente paura, anzi proprio su quelli ho lavorato dal primo giorno. Sui fatti e sui numeri assolutamente non mi faccio smontare da nessuno perché lo possiamo dimostrare dati e carte alla mano.”

Da qui la rivendicazione politica più netta:

“Il tempo della propaganda, Petrosino, di quel tipo di propaganda è decisamente finito per quanto mi riguarda. Si lavora sui numeri, si lavora sui fatti, si lavora sui risultati che sono concreti.”

Amministrative 2027: Anastasi non scioglie la riserva

Il voto amministrativo del 2027 si avvicina, ma Anastasi non ufficializza ancora la propria candidatura. Il sindaco conferma però la volontà di proseguire il progetto politico che lo ha portato alla guida di Petrosino, definendolo civico, territoriale e trasversale.

Nessuna investitura formale, dunque, ma una chiara indicazione sulla volontà di continuare l'esperienza amministrativa.

“La campagna elettorale è ancora lontana, c'è ancora tantissimo da fare. Quando sarà il momento vedremo quali sono e chi sono gli interpreti del nostro progetto.”

Anastasi conferma però che il suo impegno politico continuerà:

“Continuerà il mio impegno per questo progetto politico, che è un progetto politico civico e territoriale, trasversale, di territorio e di comunità.”

E aggiunge:

“Un progetto che prosegue nell'ottica del risanamento, che non fa passi indietro da quel punto di vista. Il lavoro faticosissimo fatto in questi anni mi vedrà sicuramente protagonista. Quale sarà il mio ruolo? Lo vedremo insieme alle tante amiche e ai tanti amici che sono insieme a me in questa sfida.”

Statale 115, Anastasi: “Non arretreremo. Anas deve fare la sua parte”

L'ultimo tema è quello della sicurezza stradale, tornato drammaticamente d'attualità dopo la morte di Francesco Giacalone, 46 anni, nell'ennesimo incidente lungo la Statale 115, nel tratto compreso tra Petrosino e Mazara del Vallo.

Anastasi, insieme ai sindaci di Mazara e Marsala, ha chiesto un incontro urgente con Anas, individuando nei pochi chilometri più volte teatro di incidenti mortali il punto sul quale intervenire prioritariamente.

“Abbiamo chiesto con la massima urgenza un incontro con Anas. Questa volta davvero non arretreremo. Anas deve, sulla base delle proprie responsabilità, battere un colpo, mettere risorse e costruire un progetto strutturale su quella strada.”

Secondo Anastasi, non servono necessariamente grandi opere, ma interventi mirati: spartitraffico, illuminazione, dissuasori e controllo della velocità.

“Non parliamo di costruire ponti. Qui dobbiamo fare un'opera pubblica molto semplice ed è davvero assurdo che nei decenni non si sia mai intervenuti.”

Il Comune, intanto, si è mosso per l'installazione di un autovelox, in attesa del nulla osta della Prefettura.

“Per quanto mi riguarda questo è un impegno che prendo pubblicamente: almeno per la parte di mia competenza gli interventi verranno fatti davvero nei prossimi mesi, a partire dall'autovelox.”

E sul tratto più pericoloso della 115 il sindaco conclude con un impegno preciso: “È davvero assurdo che non sia stato ancora fatto. Per quanto mi riguarda farò il possibile perché sia davvero l'ultima, quella di Francesco Giacalone, l'ultima tragica morte in quel tratto di strada.”



