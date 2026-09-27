Marsala, l'assessore Calìo sulle panchine: "Le mie parole travisate". La segretaria Battaglia al suo fianco

27/09/2026 15:48:00

«Non sono riuscita a esprimere questo concetto con la chiarezza necessaria». Anna Caliò torna sulle parole pronunciate alla Festa dell’Unità di Marsala e sulla polemica scoppiata dopo il suo intervento sulle panchine rimosse da piazza Matteotti, a Porta Mazara.

L’assessora alle Politiche sociali riconosce di non essersi espressa nel modo migliore, ma respinge le interpretazioni date alle sue dichiarazioni. E in sua difesa interviene anche la segretaria provinciale del Pd, Valeria Battaglia, che sposta invece il tiro sui consiglieri della stessa maggioranza che hanno criticato Caliò.

Le parole che hanno provocato la polemica

Il caso nasce dall'intervento di Caliò durante una tavola rotonda della Festa dell'Unità dedicata a lavoro, diritti e caporalato.

Parlando della decisione dell'amministrazione Patti di rimuovere le panchine di marmo da piazza Matteotti, l'assessora aveva detto che non si era trattato di «un'azione fatta contro i ragazzi o gli stranieri». Subito dopo, però, aveva spiegato che sulle panchine «non stazionavano le famiglie, non stazionavano i bambini» e che, dopo una certa ora, «c'erano soltanto extracomunitari». Caliò aveva inoltre collegato la piazza anche al fenomeno del caporalato.

Parole che hanno riaperto una vicenda che già a luglio aveva diviso la politica marsalese. Lo stesso Pd aveva allora definito la rimozione delle panchine una «scorciatoia punitiva» e un «atto di resa culturale e sociale».

Caliò: «Non mi riconosco in quelle interpretazioni»

Adesso l'assessora interviene per chiarire.

«Sono profondamente rammaricata che alcune mie dichiarazioni siano state travisate e ricondotte a una rappresentazione che non corrisponde alla mia storia personale, professionale e politica», afferma Caliò.

L'assessora richiama la propria esperienza di medico e il lavoro svolto con le persone fragili: «Ho prestato la mia opera senza distinguere tra cittadini italiani, immigrati o stranieri, perché la salute è un diritto che va tutelato a prescindere dall'etnia, dalla provenienza o dalla condizione sociale».

Caliò sostiene che lo stesso principio guidi oggi la sua attività amministrativa e ricorda il lavoro con associazioni e realtà impegnate nell'immigrazione e nell'inclusione.

«Ritengo che l'accoglienza, da sola, non sia sufficiente. Accogliere è un primo passo; l'integrazione richiede invece percorsi fondati sulla partecipazione, sul rispetto reciproco, sui diritti e sui doveri e sulla capacità di sentirsi parte della stessa comunità».

«Le parole devono essere precise»

C'è però anche un'ammissione sulla formulazione utilizzata alla Festa dell'Unità.

«Riconosco che, nelle dichiarazioni di ieri, non sono riuscita a esprimere questo concetto con la chiarezza necessaria. Quando si ricopre un ruolo istituzionale, le parole devono essere particolarmente precise e mi assumo quindi la responsabilità di non averlo fatto nel modo migliore».

Caliò, tuttavia, respinge una lettura delle sue dichiarazioni come ostili agli immigrati: «Non posso riconoscermi nelle interpretazioni che sono state date alle mie parole e che finiscono per rappresentare una posizione distante dal mio percorso politico, culturale, professionale e sociale».

E assicura che continuerà a lavorare con associazioni, operatori sociali e sanitari, confidando nella collaborazione della sindaca Andreana Patti e dell'intera amministrazione.

Battaglia difende Caliò. E attacca pezzi della maggioranza

A schierarsi con l'assessora è Valeria Battaglia, segretaria provinciale del Partito Democratico.

Secondo Battaglia, le dichiarazioni di Caliò avrebbero fornito «una chiarezza indispensabile» sulla vicenda delle panchine e consentirebbero di riportare la discussione «sul terreno della sostanza amministrativa», sottraendola alle «speculazioni politiche superficiali».

La segretaria provinciale sostiene che la rimozione delle sedute non sia stata un provvedimento punitivo, ma una scelta legata alla riorganizzazione dell'area, dove erano state segnalate criticità relative a degrado, vivibilità e bivacchi.

L'obiettivo, afferma Battaglia, sarebbe quello di arrivare a una «rifunzionalizzazione degli spazi pubblici» attraverso un progetto che tenga insieme sicurezza, legalità, vivibilità e inclusione sociale.

Il Pd contro i consiglieri di maggioranza

Ma nella nota di Battaglia c'è anche un passaggio tutto politico. Ed è rivolto non all'opposizione, ma a una parte della maggioranza che sostiene Patti.

La segretaria provinciale definisce «surreale» l'atteggiamento di alcuni consiglieri che, anziché «fare da argine alle polemiche dell'opposizione», avrebbero preferito «cavalcare l'onda del malcontento per un facile ritorno d'immagine».

Il riferimento è anche alle reazioni arrivate dopo le parole di Caliò. Il consigliere di maggioranza Rino Passalacqua, ad esempio, aveva commentato: «Sembra di sentire un'assessora leghista».

Battaglia chiede quindi alla maggioranza «uno scatto di maturità», maggiore compattezza e «pieno sostegno alla squadra di governo».

Resta, però, un dato politico curioso. A luglio il Pd marsalese contestava apertamente la scelta di togliere le panchine, chiedendo che fossero rimesse al loro posto. Oggi la segretaria provinciale del Pd difende l'assessora del Pd che quella scelta ha spiegato e sostenuto pubblicamente.

Nel mezzo ci sono sempre loro: le panchine di Porta Mazara. Non ci sono più, ma continuano a far sedere la politica marsalese attorno allo stesso problema.



