Meteo in Sicilia e nel trapanese: bel tempo e temperature miti oggi e domani

27/09/2026 08:24:00

Il fine settimana all'insegna del bel tempo sull'Isola. L'anticiclone garantisce condizioni stabili e cieli sereni su tutto il territorio siciliano, con temperature in linea con la media stagionale. A Trapani giornate soleggiate e venti moderati.

Sicilia: alta pressione e ampi spazi di sereno

La giornata di domenica 27 settembre sarà caratterizzata da un regime di alta pressione sulla regione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio siciliano, con condizioni di prevalente bel tempo. Le temperature massime sono comprese tra i 21 e i 26 gradi, mentre i valori notturni restano pressoché invariati rispetto ai giorni precedenti.

Anche lunedì 28 settembre l'atmosfera si manterrà stabile grazie all'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento: il sole non incontrerà quasi nessun ostacolo a splendere in un cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l'Isola. Le temperature massime si attestano tra i 22 e i 26 gradi, con minime stazionarie.

Trapani: scarsa nuvolosità e venti moderati

Nel capoluogo, oggi la giornata sarà caratterizzata da scarsa nuvolosità. La temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 25°C, mentre la minima di 20°C si raggiungerà alle ore 5 del mattino.

I venti saranno moderati: al mattino provenienti da Nord-Est con intensità tra 17 e 26 km/h; al pomeriggio moderati da Nord-Nord-Est con intensità tra 20 e 33 km/h; alla sera da Est-Nord-Est con intensità tra 16 e 27 km/h.

L'intensità solare più alta sarà alle ore 13, con un valore UV di 6.1, corrispondente a 821 W/mq.

Domani a Trapani: cielo poco nuvoloso o velato

Lunedì 28 settembre a Trapani si prospetta una giornata con cielo poco nuvoloso o velato. In particolare, avremo poche nubi al mattino e al pomeriggio, mentre alla sera il cielo si presenterà sereno.

Weekend di fine settembre tra sole e clima mite

In sintesi, il fine settimana si chiuderà con condizioni meteo decisamente favorevoli in tutta la Sicilia e nel Trapanese. Chi ha programmato gite fuori porta, una giornata al mare o semplicemente una passeggiata potrà contare su cieli per lo più sgombri da nubi e temperature piacevoli, tipiche di questa fase di inizio autunno. I venti moderati, in particolare nella giornata di domenica, renderanno l'aria più fresca lungo le coste, ma senza creare particolari disagi.



