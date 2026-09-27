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Cronaca

» Incidenti
27/09/2026 11:42:00

Auto si ribalta nella notte: tre feriti, uno è grave

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2026/1790502449-0-auto-si-ribalta-nella-notte-tre-feriti-uno-e-grave.jpg

Un’auto con tre persone a bordo si è ribaltata lungo viale Regione Siciliana, a Palermo, all’altezza di via Giafar. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in condizioni più serie. L’incidente è avvenuto intorno alle 3. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo: non risultano, infatti, altri veicoli coinvolti.

 

L’auto si ribalta sulla carreggiata

Per cause ancora da accertare, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, che si è poi ribaltata sulla carreggiata.

Tutte e tre le persone che si trovavano nell’abitacolo sono rimaste ferite. Una di loro avrebbe riportato conseguenze più gravi e le sue condizioni destano maggiore preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure agli occupanti dell’auto e mettere in sicurezza la zona.

Resta adesso da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura.









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