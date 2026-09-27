Donna lancia dell'acido al suo avvocato: l'uomo ricoverato in terapia intensiva 

27/09/2026 11:00:00

Un avvocato di 58 anni, Piefrancesco Broccio, è stato aggredito con dell’acido da una sua cliente a Santo Stefano Medio, frazione di Messina. Il legale ha riportato ustioni sul 20 per cento del corpo, soprattutto nella parte bassa del volto, sul collo e sul torace.

L’aggressione in auto

Secondo quanto ricostruito, l’avvocato era in auto con la donna, che conosceva già e che voleva parlargli. A un certo punto la cliente avrebbe detto di avere sete e avrebbe tirato fuori dalla borsa una bottiglietta di plastica. All’interno, però, non c'era acqua ma una sostanza acida, che la donna avrebbe lanciato contro il legale.

Dopo l'aggressione, Broccio si è chiuso nell'auto ed è riuscito ad allontanarsi, raggiungendo il proprio studio, dove ha chiesto aiuto. È stato quindi trasportato al pronto soccorso del Policlinico universitario Gaetano Martino di Messina.

Trasferito al Cannizzaro di Catania

Dopo essere stato stabilizzato, i medici hanno disposto il trasferimento dell'avvocato all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato preso in carico dagli specialisti del Centro Grandi ustioni.

Le ustioni interessano circa il 20 per cento del corpo e sono state definite profonde, a causa del prodotto caustico utilizzato nell'aggressione. Il legale è ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini dei carabinieri

Sull'accaduto indagano i carabinieri del Comando provinciale di Messina, che stanno cercando la donna. È stato lo stesso avvocato, parlando dall'ospedale con l'ANSA, a raccontare la dinamica dell'aggressione.

«Non pensavo potesse arrivare a questo. Per fortuna sono fuori pericolo», ha raccontato Broccio. Il legale ha spiegato di essere riuscito a proteggere gli occhi anche grazie agli occhiali che indossava. Dopo essere fuggito in auto, avrebbe raggiunto lo studio con i vestiti ormai danneggiati dall'acido.

Il possibile movente

L'avvocato ha riferito di non aver mai avuto particolari problemi con la donna. Ha però ricordato un episodio del passato: le avrebbe consigliato di dire la verità in relazione a un fatto per il quale aveva accusato un'altra persona.

«Non pensavo potesse farmi questo ora», ha detto Broccio. Dopo l'aggressione, la donna si sarebbe allontanata e gli investigatori sarebbero già a conoscenza della sua identità.



