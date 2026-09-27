"La notte più bella della nostra vita", il nuovo singolo di Marco Tobia

27/09/2026 17:15:00

È disponibile dal 25 settembre su tutte le piattaforme digitali “La notte più bella della nostra vita”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Marco Tobia. Il brano racconta un amore intenso e autentico, concentrato in una notte che sembra sospesa nel tempo, lontana per qualche ora dalle paure e dalle incertezze della vita quotidiana.

Un amore vissuto in una notte

La storia raccontata nella canzone è quella di due persone che, nonostante le fragilità, le delusioni e le paure che si portano dentro, riescono a trovare rifugio l’una nell’altra. A fare da sfondo sono immagini semplici e quotidiane: un bar quasi vuoto, la pioggia fuori, il rumore del tram.

Elementi ordinari che diventano il simbolo di un momento speciale, destinato a rimanere impresso nella memoria dei protagonisti. La “notte più bella” non è soltanto una serata romantica, ma rappresenta un momento nel quale il mondo esterno sembra fermarsi e lascia spazio esclusivamente alle emozioni.

Tra sogni, paure e nostalgia

I protagonisti si sentono finalmente liberi, corrono per strade deserte e condividono sogni, paure e verità che normalmente rimarrebbero nascoste. È proprio in quella notte che comprendono di potersi fidare davvero l’uno dell’altra.

Al centro del brano c'è anche la consapevolezza che tutto potrebbe cambiare. Il testo richiama più volte l'idea che “domani forse niente sarà uguale”. L'incertezza sul futuro rende così ancora più prezioso il presente, spingendo i due protagonisti a vivere fino in fondo quel momento senza preoccuparsi di ciò che accadrà dopo.

Nel finale emerge una vena più nostalgica e malinconica. “Impegni, valigie e partenze” evocano la possibilità che le strade dei due possano separarsi, ma il ricordo di quella notte è destinato a restare.

La produzione

La produzione del singolo è firmata da Lorenzo Di Blasi, pianista di Diodato, mentre il mastering è stato curato da Giovanni Versari.

Il percorso artistico di Marco Tobia

Marco Tobia, nato a Erice il 26 ottobre 1993, è un cantautore siciliano. Tra le sue principali fonti di ispirazione figurano alcuni dei grandi nomi della musica d'autore italiana e internazionale, tra cui Lucio Dalla, Fabrizio De André, Francesco De Gregori, Sting, Lucio Battisti e Franco Battiato.

Cresciuto ascoltando musica cantautorale, ha iniziato a studiare pianoforte all'età di 15 anni, avviando successivamente un percorso musicale che lo ha portato alla pubblicazione dei primi singoli.

Il debutto arriva l'11 settembre 2020 con “La stagione dei ricordi”, brano che lo porta a Roma, negli studi Mediaset, sul palco di Amici di Maria De Filippi. Il 13 novembre dello stesso anno pubblica “Il viaggio”, dedicato alle persone che hanno sofferto durante il lockdown.

Il 12 marzo arriva “Ti cercherò nei sogni”, un brano costruito attorno a un messaggio di speranza e alla capacità di trovare la forza anche nei momenti più difficili. L'11 novembre pubblica poi l'omonimo singolo “11 novembre”, che supera i 2 milioni di ascolti su Spotify, prodotto da Claviolab, progetto di Maurizio Lipari, e mixato e masterizzato dal musicista Roberto Gervasi, componente degli Shakalab.

Dalla musica alla scrittura

Successivamente Tobia fonda insieme a Sandro Nucci la community di artisti Independent Music Movement.

Il 14 aprile 2023 pubblica “Nel cuore il mare”, canzone dedicata al legame con la propria terra, la famiglia e il mare, anche quando la vita porta lontano. Il brano è prodotto da Alessandro Presti, bassista degli ex Dear Jack e degli attuali Follya, presso il Mantarei Studio, con mix e mastering di Alessandro Di Sciullo.

Il 23 giugno dello stesso anno esce “È quasi l'alba”, scritto da Tobia insieme al cantautore Fabio Giordano e prodotto da Alessandro Presti. Il brano affronta il tema dei ricordi attraverso un percorso che parte dalle riflessioni interiori e dai flashback per arrivare progressivamente alla costruzione di un'immagine più definita.

Nel luglio 2023 U-NXT ridistribuisce “Il viaggio” attraverso Universal Music/Ingrooves. Il 19 aprile 2024 arriva invece “Abbi cura di te”, una riflessione sulla crescita e sui cambiamenti che accompagnano la vita, con l'invito a non perdere la propria essenza.

Nel maggio 2026 Medici Music Fund ridistribuisce “Ti cercherò nei sogni”, “Nel cuore il mare”, “11 novembre” ed “È quasi l'alba”.

Il 1° luglio 2026 Tobia ha inoltre pubblicato il suo primo romanzo, “Dove finisce il mare”, disponibile nelle principali librerie italiane.



