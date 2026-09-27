Trapani, sport e memoria: alla Lega Navale il convegno delle società centenarie

27/09/2026 15:42:00

Sport, etica, inclusione e sostenibilità: sono stati i temi al centro del 3° Convegno Regionale dell’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia (UNASCI), ospitato ieri, sabato 26 settembre, alla Lega Navale Italiana di Trapani, nella sede del Lazzaretto.

L'incontro, promosso dal delegato regionale UNASCI Sicilia Natale Spezia e organizzato insieme alla LNI Trapani, ha riunito le associazioni sportive centenarie siciliane, affiliate e non all'Unione.

All'appuntamento hanno partecipato anche il presidente nazionale UNASCI Bruno Gozzelino e dirigenti nazionali dell'associazione. L'iniziativa ha avuto il patrocinio della Regione Siciliana e il sostegno del CONI Sicilia.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Lega Navale di Trapani Piero Culcasi, che ha legato la storia della sezione, nata nel 1900, al rapporto con la città e con il territorio.

«È un modo di restituire qualcosa alla rete delle società centenarie di questa Isola – ha detto Culcasi – l'esperienza di un sodalizio che dal 1900 accompagna la vita di Trapani, ne condivide le stagioni difficili e quelle di crescita, e continua a interrogarsi su cosa significhi, oggi, essere una comunità sportiva radicata nel territorio».

Nel corso del suo intervento il presidente ha ripercorso alcune delle attività sviluppate dalla LNI negli ultimi due anni, con particolare attenzione alla dimensione sociale dello sport.

Tra queste il recupero della “Vega – Ciaccio Montalto”, imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e intitolata al magistrato ucciso dalla mafia nel 1983. Oggi la barca viene utilizzata nell'ambito del progetto “Oltre le Onde”, rivolto a bambini e ragazzi con autismo.

La Lega Navale ha inoltre ricordato l'organizzazione delle regate Hansa 303, dedicate ad atleti con disabilità, l'arrivo a Trapani del catamarano “Lo Spirito di Stella” e le attività realizzate insieme all'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di Trapani per favorire il reinserimento di persone che hanno vissuto situazioni di marginalità e devianza sociale.

Una parte dell'intervento è stata dedicata anche alla crescita della sezione, che oggi conta oltre 600 soci, con un aumento delle nuove iscrizioni e una presenza significativa di giovani.

Culcasi ha quindi illustrato il progetto di ristrutturazione del secondo piano della sede del Lazzaretto, destinato a diventare una foresteria per gli atleti delle squadre olimpiche di vela straniere che già utilizzano Trapani come base per gli allenamenti durante i mesi invernali.

Lo sport come strumento sociale

Il convegno è proseguito con una serie di interventi dedicati alle diverse dimensioni dello sport contemporaneo.

Elena Avellone, delegata provinciale CONI di Trapani, ha affrontato il tema dello sport come strumento di prevenzione del disagio giovanile e di riscatto sociale. Nel suo intervento ha richiamato anche il rischio che lo sport venga trasformato in uno spazio di pressione e competizione esasperata, citando fenomeni come lo sportwashing e l'ethics-washing e il peso delle aspettative familiari sui giovani atleti.

Al centro anche il progetto regionale “Lo Sport: un diritto per tutti”, attivo dal 2017 per contrastare la deprivazione sportiva nelle aree più disagiate della Sicilia. Secondo i dati richiamati durante l'incontro, nell'Isola pratica sport il 27% della popolazione, contro il 39% del Centro-Nord.

Sul fronte dell'inclusione è intervenuta Valeria Ferranti, delegata provinciale del Comitato Italiano Paralimpico di Trapani, che ha posto l'accento sull'accessibilità degli impianti sportivi e sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

Un passaggio rivolto direttamente alle società centenarie presenti ha riguardato il rapporto tra tradizione e cambiamento: conservare la propria memoria, ma allo stesso tempo aprire le strutture e le attività agli atleti con disabilità.

«Una centenaria associazione sportiva non è un museo polveroso, ma è un organismo vivo, capace di evolversi e di rispondere ai bisogni di una società contemporanea», ha sottolineato Ferranti.

Impianti sportivi e investimenti

Il tema delle infrastrutture è stato affrontato da Vincenzo Smeraglia, in rappresentanza dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

L'ente, che opera da oltre sessant'anni, ha finanziato più di 42 mila progetti, con un'attività estesa dal 2021 anche al settore culturale. Impatto, sostenibilità ed equità sono state indicate come le tre direttrici strategiche dell'Istituto.

Nel corso dell'intervento è stato evidenziato anche lo squilibrio territoriale nella distribuzione dei finanziamenti: il 25% viene assorbito dal Sud Italia, contro il 44% del Nord e il 31% del Centro. Un dato che apre una riflessione sulle possibilità di investimento futuro nell'impiantistica sportiva siciliana.

A chiudere i lavori è stato l'assessore allo Sport del Comune di Trapani, Andrea Genco, con un intervento dedicato alle condizioni di sostenibilità degli impianti sportivi della città.

Il presidente nazionale UNASCI Bruno Gozzelino, nel messaggio di apertura, ha ringraziato la Regione Siciliana per il patrocinio e il CONI Sicilia, guidato dal presidente Salvatore Falzone, per il sostegno all'iniziativa. L'auspicio espresso è che il convegno possa contribuire anche ad avvicinare nuove società sportive centenarie all'Unione.

A Trapani, dunque, la storia ultracentenaria dello sport è diventata l'occasione per discutere del suo futuro: non soltanto memoria e tradizione, ma anche accessibilità, infrastrutture, giovani e capacità delle società sportive di misurarsi con i cambiamenti della società.



